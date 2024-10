Ex-speler van Real (20) laat naam van dochter tatoeëren, maar blijkt niet de vader

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

In Spaanse media is uitgebreid aandacht voor het bizarre verhaal van Vinícius Tobias. De ex-speler van Real Madrid dacht onlangs vader te zijn geworden van een kerngezonde dochter, maar bleek na een DNA-test niet de vader te zijn.

De Braziliaanse verdediger, die twee jaar op huurbasis bij Real Madrid speelde en één keer voor de hoofdmacht uitkwam, verwelkomde samen met influencer Ingrid Lima op 8 oktober hun dochtertje Maite. Althans, zo dacht het stel.

Tobias besloot de naam van het meisje op zijn arm te laten tatoeëren om de geboorte te vieren. Ook liet hij de woorden 'te amo' toevoegen, wat 'ik hou van jou' betekent. Lima besloot een vaderschapstest te doen, waaruit bleek dat Tobias Maite niet de dochter van Tobias was.

"Vinícius en ik zijn al een tijdje niet meer samen", laat Lima weten in een verklaring op social media. "In die tijd had ik een relatie met iemand en hij ook. We zijn allebei verder gegaan met ons leven. Ondertussen kwam Maite in ons leven. We besloten een DNA-test te doen, en Maite is niet de dochter van Vinícius."

Vinícius Tobias werd in de zomer van 2021 gecontracteerd door Shakhtar Donetsk, met de belofte dat hij een halfjaar later de overstap van Internacional naar Europa zou maken. Hij speelde echter nooit een competitiewedstrijd voor de Oekraïense topclub en werd gedwongen om het land na de Russische invasie in februari 2022 te ontvluchten.

Twee maanden later nam Real Madrid de rechtsback op huurbasis over. De verdediger kwam in totaal tot 61 wedstrijden in dienst van Real Madrid B, en mocht één keer in actie komen namens de hoofdmacht in de strijd om de Copa del Rey. Inmiddels is hij weer speler van Shakhtar.