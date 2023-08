Europese toptransfer lonkt een jaar na vertrek bij Ajax alsnog voor Tagliafico

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 12:00 • Jan Hoeksema

Nicolás Tagliafico kan op interesse rekenen van Manchester United, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag. De club van Erik ten Hag heeft volgens de Italiaanse journalist bij Olympique Lyon geïnformeerd naar de mogelijkheid om de linksback over te nemen. Eerder deze transferzomer deed Ajax een poging om Tagliafico terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA, maar die overstap ging om verschillende redenen niet door.

Ten Hag kent de dertigjarige Tagliafico nog goed van de tijd die de twee samen doorbrachten in Amsterdam. De Argentijn stond tussen 2018 en 2022 onder contract bij Ajax en Ten Hag was de enige trainer die in die tijd voor de groep stond bij de Ajacieden. Beide heren trokken uiteindelijk in de zomer van vorig jaar de deur in Amsterdam achter zich dicht, maar nu lonkt een hereniging.

Tagliafico is echter niet de enige speler die United op het oog heeft voor de linksback-positie. Ook Marc Cucurella, Marcos Alonso en Sergio Reguilón worden genoemd als opties. The Red Devils zitten behoorlijk verlegen als het gaat om de positie links achterin. Luke Shaw raakte recent namelijk geblesseerd en ook Tyrell Malacia is al enige tijd uit de roulatie. Daarnaast werd Brandon Williams eerder deze zomer verhuurd aan Ipswich Town, waardoor Ten Hag geen enkele linkervleugelverdediger tot zijn beschikking heeft.

Mocht Tagliafico daadwerkelijk de overstap naar Manchester maken komt er al na een jaar een einde aan zijn dienstverband in Lyon. De Fransen namen hem destijds voor ruim vier miljoen euro over van Ajax, dat eerder zomer nog een poging deed Tagliafico terug te halen. Deze deal kwam niet van de grond aangezien de Amsterdammers niet bereid waren de door Lyon verlangde transfersom op tafel te leggen. Daarnaast waren volgens De Telegraaf ook de salariseisen van Tagliafico te gortig voor Ajax.