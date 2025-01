'Europese topclub wil Kyle Walker uit zijn lijden verlossen bij Manchester City'

Kyle Walker (34) gaat luisteren naar een voorstel van AC Milan, weet transferjournalist Fabrizio Romano. De Engelse verdediger wil vertrekken bij Manchester City en geniet eveneens belangstelling uit de Saudi Pro League.

Na afloop van het FA Cup-duel tussen Manchester City en Salford City (8-0) liet Pep Guardiola zich uit over Walker. “Twee dagen geleden heeft Kyle toestemming gevraagd om de opties om in het buitenland te spelen te overwegen, om daar zijn carrière te beëindigen”, aldus de manager.

Mogelijk ligt de toekomst van Walker in Milaan. De clubleiding van AC Milan is in gesprek met de routinier, die nog tot medio 2026 vastligt in het Etihad Stadium. De Italiaanse topclub hoopt dat Manchester City hem transfervrij laat vertrekken naar buitenlandse clubs.

Walker kan ook kiezen voor het grote geld in Saudi-Arabië. In het afgelopen jaar hebben diverse clubs uit het Midden-Oosten geïnformeerd naar zijn diensten. Een vertrek bij Manchester City lijkt in ieder geval niet te vermijden.

The Athletic gaf in december al aan te verwachten dat Walker op korte termijn gaat vertrekken bij Manchester City. “Met name Walker wordt gezien als een speler waarop eerder doorgeselecteerd had moeten worden”, schreef de sportwebsite.

De ervaren rechtsback speelt al sinds de zomer van 2017 bij Manchester City. Hij werd destijds voor 52,7 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur.

In totaal speelde Walker tot dusver 319 officiële duels voor de huidige nummer zes uit de Premier League. Dit seizoen staat de teller op 1.159 minuten, waarin Walker drie keer een gele kaart pakte.