‘Europese grootmacht vastberaden om Frenkie de Jong bij Barcelona weg te halen’

Paris Saint-Germain wil komende zomer werk maken van de komst van FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong, zo schrijft Mundo Deportivo. Doordat Kylian Mbappé na dit seizoen vertrekt uit het Parc des Princes moeten nieuwe topspelers de Franse topclub versterken.

Volgens Franse media heeft PSG ook zijn zinnen gezet op De Jongs ploeggenoot Gavi. Mundo Deportivo weet echter dat vooral de Oranje-international enorm begeerd wordt.

In 2019 streden de Parijzenaren ook al samen met Barça om de komst van De Jong. Vijf jaar later moet hij alsnog ingelijfd worden. Barcelona heeft naar verluidt een prijskaartje van honderd miljoen euro om de nek van de middenvelder gehangen, mocht hij besluiten om zijn medio 2026 aflopende contract niet te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Met het geld dat PSG bespaart op het salaris van de vertrekkende Mbappé, zou de club onder leiding van voorzitter Nasser Al-Kelahifi De Jong ‘zonder problemen’ kunnen contracteren. Ook vormt zijn huidige salaris Barça geen obstakel

De Jong ligt ook uitstekend in de markt bij clubs uit de Premier League. Zo heeft Tottenham Hotspur volgens de Spaanse krant al interesse getoond, evenals Manchester United en Chelsea.

Afgelopen zomer leek het even tot een breuk te komen tussen De Jong en Barcelona, toen Erik ten Hag hem verleidde om naar Man United te komen. De Jong was echter vastberaden om te slagen in Catalonië en weigerde te vertrekken.

De Jong maakte in de zomer van 2019 voor 75 miljoen euro exclusief bonussen de overstap van Ajax naar Barcelona. In vierenhalf seizoen wist hij eenmaal landskampioen te worden, de beker te winnen en de Spaanse Supercup.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties