EU-ministers ondertekenen anti-Super League-brief; één land zet geen krabbel

De ministers van sport van bijna alle EU-landen hebben in een brief kenbaar gemaakt fel tegen de Super League te zijn. Ook de Nederlandse minister Conny Helder heeft de brief ondertekend. De Spaanse minister van sport was de enige die de brief niet ondertekende.

De verklaring van de ministers volgt op het oordeel van het Hof van Justitie van de EU, dat de initiatiefnemers van de Super League in het gelijk stelde. Het Hof in Luxemburg bepaalde dat de UEFA de competitie niet mag verbieden, waarmee een enorm obstakel werd weggenomen voor de initiatiefnemers van de Super League.

De UEFA was en is niet te spreken over de Super League en kondigde aan zware straffen uit te delen aan deelnemende clubs en spelers van de UEFA. Zo dreigde de Europese voetbalbond met het uitsluiten van interlandvoetbal. Vele clubs trokken zich na de initiële storm aan kritiek van met name supporters op de nieuwe competitie terug.

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn echter altijd voorstander gebleven van de nieuwe Europese supercompetitie en vechten nog altijd voor het ontstaan ervan. Eind 2023 werd bekend dat er 64 clubs mee zouden mogen doen aan de Super League, een stuk meer dan de 12 clubs in het eerste voorstel in 2021.

Dat de minister uit Spanje de enige is die de brief niet heeft ondertekend, is gezien de standpunten van Real Madrid en FC Barcelona niet geheel verrassend te noemen. Omdat er nu in Spanje een juridische procedure loopt rond het Super League-project, zou de Spaanse minister de brief niet ondertekend hebben.

De ministers ondertekenden een brief waarin staat dat het organiseren van sportcompetities 'in overeenstemming met de principes van openheid, gelijke kansen, sportieve verdiensten, jaarlijkse prestaties in binnenlandse competities en alle Europese competities, financiële solidariteit, integriteit en gelijkheid moet zijn'.

Onlangs nog claimde FC Barcelona-president Joan Laporta dat Ajax, Feyenoord en PSV akkoord zijn over deelname aan de Super League. De uitlatingen van Laporta bleken echter niet te kloppen. "Ajax is totaal verbaasd over deze onterechte claim", lieten de Amsterdammers weten tegenover het Algemeen Dagblad. "Totale onzin", reageerde Feyenoord.

