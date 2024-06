Etienne Vaessen debuteert bij winnend Suriname met ruime overwinning

Suriname is in de nacht van woensdag op donderdag uitstekend begonnen aan hun tweede fase van de WK-kwalificatie. Onder meer Sheraldo Becker, Jeredy Hilterman en Justin Lonwijk waren trefzeker in een 4-1 zege op Saint Vincent and the Grenadines. Etienne Vaessen maakte zijn debuut.

De ploeg van bondscoach Stanley Menzo en assistent Remko Bicentini verscheen met veel bekende namen aan de aftrap. Zo konden Ridgeciano Haps, Stefano Denswil, Kenneth Paal, Gyrano Kerk, Lonwijk, Becker en Hilterman rekenen op een basisplaats. Dat gold ook voor Immanuel Pherai, die eveneens zijn debuut maakte.

Met een half uur op de klok ging Becker enorm in de fout. De aanvaller wilde de bal terugspelen op Vaessen, maar raakte de bal totaal verkeerd. Oalex Anderson kon hierdoor eenvoudig voor de 0-1 aantekenen namens Saint Vincent.

Idk what ever happened to Sheraldo Becker after his Union run but he now can’t complete a pass or dribble past anyone for Suriname vs ???? and just gave away this goal… pic.twitter.com/X3HCXEuwLF — Daniel McDermott (@_DMcDermott) June 5, 2024

Suriname stelde echter nog voor rust orde op zaken. Nadat Pherai in het strafschopgebied van de tegenstander naar de grond werd gewerkt, herstelde Becker met een benutte penalty zijn fout: 1-1. In de blessuretijd zorgde Hilterman, die het afgelopen seizoen door Willem II werd gehuurd van Almere City, met een rake kopbal voor de 2-1.

Het tweede bedrijf was nog geen minuut oud toen Lonwijk de score voor Suriname verder opvoerde. Op aangeven van Kerk, een andere debutant, kon Lonwijk binnenschieten: 3-1. Invaller Jaden Montor bepaalde de eindstand hierna op 4-1. Becker had nog voor een grotere overwinning kunnen zorgen. Hij passeerde de doelman, maar schoot vervolgens voor leeg doel op de lat.

O dia está difícil para Sheraldo Becker. Ok, ele já marcou, o Suriname. Porém, além da assistência contra, o atacante da Real Sociedad perdeu esse gol aí... pic.twitter.com/kZX95TTlLr — Conte Verde (@conteverde_) June 5, 2024

Menzo is uitstekend begonnen aan de tweede fase van de WK-kwalificatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. De andere landen uit de poule, El Salvador, Anguilla en Puerto Rico, moeten hun eerste wedstrijd nog spelen.

In de derde ronde van de WK-kwalificatie worden twaalf overgebleven landen verdeeld over drie groepen van vier. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK 2026. De twee beste nummers twee strijden in een play-off tegen een land uit een ander continent voor nog een extra ticket.

Door de uitbreiding van het WK naar 48 teams en de automatische plaatsing van de gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico, zijn de kansen voor Suriname gunstiger dan ooit.

