ESPN zet peperdure Ajax-aankoop bij grof vuil na erbarmelijke eerste helft

Zaterdag, 30 september 2023 om 22:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:49

Marciano Vink velt halverwege RKC Waalwijk - Ajax een hard oordeel over Josip Sutalo. De analist vindt zelfs dat Maurice Steijn moet overwegen om de Kroatische zomeraankoop geen basisplaats meer te geven. Vink keek in de eerste helft van de ontmoeting in Waalwijk louter met verbazing naar de onzeker ogende Sutalo, die in het hart van de defensie wordt geassisteerd door Gastón Ávila. De Argentijn wil liever niet als linksback spelen, waardoor Jorrel Hato die positie nu invult.

"Positief voor Ajax is dat ze voor het eerst dit seizoen met een voorsprong (1-2, red.) de rust ingaan. Dat zegt ook al best veel", opent Vink zijn analyse in De Eretribune. "Ik vind Brobbey en Forbs positief. Maar het negatieve, wat Mario (Been, red.) ook al aanhaalde is Sutalo. Als vooraf wordt gezegd door de trainer dat hij zoekende is naar zijn ideale centrum, nou, dan mag je weleens proberen om Sutalo er ook uit te halen. Want die speelt gewoon elke bal verkeerd", is de voormalig Ajacied niet mild voor de aanwinst van ruim 20 miljoen euro.

"De angst en de twijfel die hij gewoon heeft om mensen in te spelen", vult Been aan bij het zien van beelden van een weifelende Sutalo op eigen helft. "Dit is gewoon een Kroatisch international die enorm veel geld heeft gekost en die gewoon niet een bal simpel kan inspelen. Hij speelt mensen in de dekking aan en Berghuis is daar absoluut niet tevreden mee. En bij een vrije aanname stuitert de bal al twee keer. Dan denkt hij: Laat ik hem maar aan RKC geven. Hij heeft totaal geen idee waar hij staat en wat hij moet doen. Hij weet bij God niet wat hij aan het doen is en de twijfel straalt van alle kanten van hem af."

Tegendoelpunt Kramer

Ondanks de forse kritiek van Vink en Been besloot Steijn niet om Sutalo in de rust van de uitbeurt tegen RKC te wisselen. Uit beelden van ESPN wordt overigens duidelijk dat de Kroaat slecht staat te verdedigen bij de 1-1 van Kramer in de eerste helft. Hij staat achter de doelpuntenmaker in plaats van ervoor. Vink richt zijn pijlen in zijn analyse overigens op Ávila, die om onbegrijpelijke redenen richting de doellijn rent en zo buitenspel opheft. "Hij kan de bal met zijn rechterbeen wegschieten, maar hij gaat achter Gorter staan. Ik begrijp hier echt helemaal niks van."

Marciano Vink snapt niets van Gastón Ávila bij de 1-1 van RKC.