ESPN reageert live in uitzending stomverbaasd op mogelijk vertrek van Calvin Stengs bij Feyenoord

Calvin Stengs kan naar Charlotte FC, zo meldde Mike Verweij en Marcel van der Kraan zaterdagavond namens De Telegraaf. Bij De Eretribune van ESPN werd diezelfde avond - met de nodige verbazing - live kennisgenomen van het nieuws.

Feyenoord zou met de Amerikaanse ploeg een akkoord bereikt hebben over een transfersom van acht miljoen euro. De 25-jarige Stengs, die tot medio 2027 vastligt in De Kuip en voor zes miljoen euro overkwam van OGC Nice, moet zelf nog beslissen over zijn toekomst.

“Heh?”, reageert Marciano Vink hoorbaar verbijsterd als hij het nieuws ter ore krijgt. “Ik vind acht miljoen euro behoorlijk. Heh”, herhaalt de analyticus nog maar eens. “Dit had ik niet verwacht nee”, voegt tafelgenoot Karim El Ahmadi toe.

“Waarom zou Feyenoord dit willen?”, vraagt Vink zich af. “Feyenoord heeft al weinig creativiteit voorin. Je hebt het vandaag (zaterdag, red.) gezien”, wijst de analist op de teleurstellende seizoensouverture van de Rotterdammers. In De Kuip werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Willem II.

“Als Luka Ivanusec op rechts speelt, moet er veel van Paixão komen", vervolgt Vink. "Je hebt een afmaker (Santiago Gimenez, red.) voorin, maar écht veel creativiteit is er niet”, oordeelt de voormalig voetballer.

“Ze zullen vast wel een lijstje hebben van spelers die ze aantrekken als hij weggaat”, vermoedt El Ahmadi. “Ik kan me niet voorstellen dat ze hem weg doen als ze niet iemand achter de hand hebben.”

Feyenoord hoopt al langere tijd een creatieve middenvelder te strikken. Facundo Buonanotte was zeer concreet in beeld, maar de Argentijn verkast tijdelijk naar Leicester City. Inmiddels is Hugo Bueno wel bijna definitief speler van Feyenoord. De Spaanse vleugelverdediger werd zaterdag gespot in De Kuip en wordt een jaar gehuurd van Wolverhampton Wanderers.