ESPN onthult nieuwe pijnlijke maatregel van Ajax: 'Ze letten écht op kleintjes'

Na jaren van financiële weelde moet Ajax nu echt op de kleintjes letten. Eerder werd al bekend dat de Amsterdammers het winterse trainingskamp moesten schrappen om die reden, zaterdag onthult ESPN-verslaggever Cristian Willaert een andere pijnlijke maatregel.

Ondanks de financiële problemen wil Ajax zich in januari mengen op de transfermarkt. "Het verlanglijstje van Francesco Farioli is eigenlijk heel simpel", zegt Willaert, die in de Johan Cruijff ArenA vooruitblikt op de wedstrijd Ajax - RKC Waalwijk. "Dat lijstje heeft hij op 2 september al ingediend."

Farioli wil, als bekend, een extra linksbuiten aan zijn selectie toevoegen. Ajax werkt hard aan de komst van Raúl Moro van Real Valladolid. "We weten dat er heel serieus gesproken wordt. Het hangt alleen nog op de transfersom."

Volgens de verslaggever vormt zelfs de transfersom geen struikelblok. "Alleen Valladolid wil boter bij de vis: ze willen het geld direct ontvangen. Ajax wil liever gespreid betalen, en dan waarschijnlijk nog een extra bonus indien er Champions League behaald wordt."

Ajax is met meer spelers bezig geweest die worden gezien als potentiële versterking, zo onthult Willaert. "Alleen waar het steeds op misgaat, is dat Ajax niet cash kan betalen", weet de verslaggever.

Het was al bekend dat Ajax in de winterstop in Amsterdam moest blijven, omdat een winters trainingskamp momenteel niet betaald kan worden. "Dat is echt vanwege geld. Dat zou ongeveer drie ton hebben gekost", weet Willaert, die nóg een pijnlijke maatregel van Ajax onthult. "We horen geluiden dat zelfs het traditionele kerstontbijt voor de werknemers van Ajax dit jaar is afgelast. Ze letten écht op de kleintjes bij Ajax."

Mede daarom zijn de onderhandelingen met Valladolid niet eenvoudig. "Toch is de verwachting dat het de komende dagen rond gaat komen", aldus Willaert. Presentator Jan Joost van Gangelen voegt cynisch toe dat er wél zes tot negen miljoen euro betaald kan worden voor Moro, maar er geen geld is voor een kerstontbijt. "Is dat een goede samenvatting?", aldus Van Gangelen.