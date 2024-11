ESPN-analisten lovend over Ajax-speler: ‘Hij straalt voetbal uit’

Maarten Stekelenburg is bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN enorm te spreken over Kian Fitz-Jim. Ook Mario Been en Hans Kraay Jr hebben een hoge pet op van de middenvelder en vinden dat Fitz-Jim Ajax-voetbal uit straalt.

Stekelenburg vond Fitz-Jim aan de bal tegen PSV enorm sterk. “Ik ken hem redelijk, want hij brak net door toen ik nog bij Ajax zat. Hij is aan de bal zo goed en rustig.”

Mario Been sluit zich bij de voormalig keeper aan. “Hij straalt voetbal uit. Hij had bij Excelsior moeite om aan te haken op het niveau van de Eredivisie. Het moment dat hij eindelijk begon aan te haken, besloot Ajax hem in de winter terug te halen. Toen stond hij een half jaar stil.”

“Als je dan aan je nieuwe trainer laat zien: 'Ik ben er ook nog', dat is zo knap. Hij straalt plezier uit en dat is uiteindelijk de basis”, vindt Been.

Hans Kraay Jr duidt waarom Fitz-Jim het lastig had bij Excelsior. “Hij speelde daar veel op eigen helft. Vaak zestig of zeven meter van de goal van de tegenstander af. En je hebt daar vaak niet drie of vier afspeelmogelijkheden.”

Volgens de analist van ESPN komt de jongeling goed tot zijn recht in de toppers tegen PSV en Feyenoord. “De laatste twee wedstrijden krijgt Ajax wat meer ruimte doordat PSV en Feyenoord zo aanvallend spelen. Dan krijgt hij veel vaker de bal op de helft van de tegenstander.”

Kraay Jr citeert vervolgens een column van Henk Spaan over de tijd van Fitz-Jim bij Jong Ajax. “Dit is wat Ajax uitstraalt, dit is Ajax-voetbal.” De 64-jarige analist vervolgt: “Hij wil heel graag de bal hebben, hem weer doorspelen en hem dan het liefst nog een keer hebben. Dat straalt hij uit”, sluit Kraay Jr af.