ESPN-analist vergelijkt PSV met Manchester City: ‘Ze zijn een beetje opgehemeld’

Kees Kwakman is bij Dit Was Het Weekend kritisch op PSV. De analist vergeleek de Eindhovenaren met het worstelende Manchester City. Kwakman zag dat PSV het lastig had tegen AZ en legt uit waar het in zijn ogen aan ontbrak.

“Verdedigend was het disciplinair echt heel slecht”, begint de oud-profvoetballer. “De middenvelders lopen niet mee, Ivan Perisic deed dat soms halfslachtig. Richard Ledezma en Jerdy Schouten kijken niet om zich heen. PSV oogde heel laks. Ze hadden niet de discipline om mee terug te lopen.”

De vergelijking met Manchester City wordt vervolgens gemaakt. “Het doet me een beetje denken aan Manchester City, die hadden dit de laatste weken ook. Bij PSV is het maar één keer, maar bij City lieten ze ook beelden zien dat de mensen niet terugschakelen. Dat ze niet dekken voor het doel. Dat gevoel had ik bij PSV ook.”

“Het werd een soort 5-5-formatie. Van: ‘Het zal wel los lopen, ik hoef niet mee te lopen.’ Ook bij de goal van AZ hadden ze zoiets van: ‘Het komt wel goed’”, stelt Kwakman.

Collega Kenneth Pérez sluit zich aan bij de woorden van Kwakman. “En dat in combinatie met het feit dat de spelers die het aan de bal moeten doen, heel matig waren. Tillman speelde heel ongelukkig. Meestal krijgt hij een nieuwe positie, maar nu werd hij echt gewisseld.”

“Daar schrik je van, ze zijn een beetje opgehemeld. Maar deze excessen naar beneden zijn dan weer jammer”, vindt de Deen. “Ze staan maar vier punten voor.”