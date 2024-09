ESPN: Ajax informeert naar zeer controversiële transfer

Ajax heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Joshua Brenet, zo meldt Jan Joost van Gangelen bij ESPN. De Amsterdammers zouden de dertigjarige rechtsback buiten de transferwindow kunnen toevoegen aan de selectie, want hij heeft geen club.

Brenet vertrok in mei als gevolg van een conflict vroegtijdig bij FC Twente en zit sindsdien zonder club. De vleugelverdediger werd desondanks opgeroepen door Dick Advocaat voor Curaçao. Daar maakte Brenet in zijn eerste twee duels voor het land volgens Van Gangelen een 'ongeëvenaarde indruk'.

"Ajax schijnt nu te hebben geïnformeerd", aldus Van Gangelen. Hans Kraay junior, die te gast is in de studio van ESPN Vandaag, begrijpt dat wel. "Brenet viel samen met Gervane Kastaneer in tegen Saint Lucia (2-1 verlies) en zij waren binnen tien minuten de beste spelers op het veld", zegt Kraay.

Er hangt Brenet een straf boven het hoofd, nadat hij twee keer werd gepakt voor rijden zonder rijbewijs. "De rechtszaak daarover zou in juni zijn, maar dat is uitgesteld", zegt Van Gangelen. "Mogelijk wordt één maand celstraf omgezet in een taakstraf, maar daar is gedoe over."

Brenet heeft meer op zijn kerfstok. De verdediger kreeg in november 2021 een taakstraf van twintig uur voorwaardelijk opgelegd vanwege de mishandeling van zijn vriendin.

Van Gangelen zou het desalniettemin begrijpen als Ajax uitkomt bij Brenet. "Het blijft natuurlijk een geweldige speler, en ik ben in het algemeen vergevingsgezind." Kraay reageert: "Ja ik ook. We maken allemaal zoveel fouten."

Brenet speelde de afgelopen jaren in totaal 74 wedstrijden voor FC Twente. Daarvoor kwam hij onder meer 150 keer uit voor PSV.