In Leipzig houdt men zaterdag rekening met ernstige supportersrellen, zo schrijft BILD. Het duel tussen Chemie Leipzig en Hallescher FC in de Regionalliga Nordost wordt er een met een bijzonder grimmig karakter, zo is de verwachting.

Een vrij onschuldige wedstrijd op het vierde niveau in Duitsland, zou je denken. Maar niets is minder waar. Fans van Hallescher FC onderhouden warme vriendschapsbanden met twee aartsrivalen van Chemie Leipzig, en dus wordt alles uit de kast getrokken om ongeregeldheden te voorkomen.

Verwacht wordt dat er ook fans van Lok Leipzig en Rot-Weiß Erfurt bij het duel aanwezig zijn, de grootste aartsrivalen van Chemie Leipzig. Tijdens de stadsderby van Leipzig vorig jaar november vond er ook al een enorme politie-actie plaats in het Alfred Kunze Sportpark.

Om de 'openbare veiligheid en orde te handhaven' is ook ditmaal een enorme politiemacht opgetuigd, bestaande uit honden, een helikopter en zeker enkele honderden agenten. Ook wordt er een drone ingezet die meteen beelden kan doorzetten.

“De politie van Leipzig zal een operatie uitvoeren in verband met het hoogste veiligheidsrisico", laat een woordvoerder weten tegenover BILD. "Onze eigen hulpdiensten worden ondersteund door de Saksische oproerpolitie en het reguliere politieteam."

"De groep hooligans (zo'n 600, red.) zal bestaan uit zowel het rechtse als het linkse of zelfs militante spectrum, die gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan", klinkt het tot slot.

Chemie Leipzig en Hallescher FC trappen zaterdag om 14.00 uur af. De bezoekers staan met 25 punten op een knappe tweede plek, Chemie is de nummer veertien van de ranglijst en heeft tien punten minder.