‘Erik ten Hag wist niets van opmerkelijk verzoek spelers Manchester United’

Enkele spelers van Manchester United hebben bij de trainingsstaf geklaagd dat de selectie zondag geen vrijaf kreeg, zo onthult The Guardian dinsdag. De betreffende spelers wilden een dag na de 1-2 nederlaag tegen Fulham op Old Trafford vrij hebben, maar aan dat verzoek werd niet voldaan.

Volgens de Engelse krant was manager Erik ten Hag niet op de hoogte van het nogal ongebruikelijke verzoek. De Nederlandse coach gebruikt de dag na een wedstrijd meestal voor videoanalyse en uitlooptrainingen. Dit ritueel wilden zijn assistenten dus niet doorbreken afgelopen zondag.

Het verzoek vanuit de spelersgroep zorgde voor verbazing op Old Trafford, zo weet The Guardian voorts te melden. Ten Hag hecht namelijk veel waarde aan de activiteiten een dag na de wedstrijd, terwijl Manchester United daarnaast een zeer povere indruk maakte tegen Fulham.

The Guardian bracht november vorig jaar naar buiten dat een deel van de selectie vond dat de tegenvallende prestaties te maken hadden met de vele trainingen die in de voorbereiding waren afgewerkt. Sommige spelers waren aan het begin van het seizoen net zo moe als aan het einde van de vorige jaargang.

Manchester United leek bezig aan een opmars in de Premier League en er werd alweer voorzichtig gedacht aan een ticket voor de Champions League. Na vijf opeenvolgende overwinningen werd er echter verloren van Fulham, waardoor de achterstand op de felbegeerde vierde plaats is opgelopen naar acht punten.

Toekomst twijfelachtig

Over de toekomst van Ten Hag bijbestaan twijfels in de Engelse media. Demeldt dat Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi naast Liverpool en Bayern München in de gaten wordt gehouden door Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe, co-eigenaar van Manchester United, gaat de komende maanden de prestaties van Ten Hag evalueren. Bij een negatieve beoordeling geldt De Zerbi als topkandidaat om de Haaksberger op te volgen.

