Erik ten Hag wil oude bekende uit Ajax-tijd naar Manchester United halen

Manchester United is bezig met de komst van Noussair Mazraoui, zo weet Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. De Marokkaanse rechtsback staat momenteel onder contract bij Bayern München, maar de Duitsers zijn bereid hem te laten gaan voor het juiste bedrag. Mocht Mazraoui daadwerkelijk naar Old Trafford vertrekken, betekent het een weerzien met trainer Erik ten Hag.

Er zijn echter meer kapers op de kust. Volgens Plettenberg is naast Manchester United namelijk ook West Ham United geïnteresseerd in de 26-jarige vleugelverdediger. "Mazraoui staat bij beide clubs bovenaan de lijst", zo klinkt het.

De eerste gesprekken met de speler zouden reeds hebben plaatsgevonden. Bayern staat open voor een vertrek van Mazraoui, maar wil daarvoor wel een vergoeding van tussen de 20 en 25 miljoen euro tegemoet zien.

Aanvankelijk was der Rekordmeister zelfs van plan een prijskaartje van 30 miljoen euro te hanteren. Volgens Pletterberg heeft Bayern echter gerealiseerd dat dat, gezien de huidige staat van de transfermarkt, geen haalbare kaart betreft.

Een transfer van Mazraoui lijkt geen onrealistisch scenario. Naast het gegeven dat de 28-voudig international van Marokko mag vertrekken bij het juiste bod, zou hij zelf oren hebben naar een avontuur in de Premier League.

Mazraoui beschikt bij Bayern over een contract tot medio 2028. In 2022 tekende hij transfervrij in Zuid-Duitsland, nadat de in Leiderdorp geboren verdediger Ajax achter zich liet.

Sindsdien speelde Mazraoui 55 wedstrijden voor de Duitse topclub. Onomstreden was hij nooit en klaarblijkelijk zal hij dat ook niet worden onder de nieuwe keuzeheer, Vincent Kompany.

