Erik ten Hag onthult wanneer Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui voor het eerst kunnen spelen bij Manchester United

Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui behoren beiden tot de wedstrijdselectie van Manchester United vrijdag. Om 21:00 trappen the Red Devils dan het nieuwe Premier League-seizoen af.

Erik ten Hag bevestigde donderdag op de persconferentie in aanloop naar die wedstrijd tegen Fulham dat beide kersverse aanwinsten bij de selectie zullen zitten.

De in Haaksbergen geboren trainer kan bovendien beschikken over Harry Maguire. De 31-jarige centrumverdediger moest het EK wegens een blessure missen, maar is fit genoeg bevonden voor de seizoensstart.

Op de linksachterpositie kan Ten Hag geen beroep doen op Luke Shaw. De back speelde met Engeland nog de EK-finale tegen Spanje (2-1 verlies), maar moet de eerste paar weken van het seizoen missen door een kuitblessure.

Ook Leny Yoro en Ramus Højlund zijn niet fit genoeg om het op te nemen tegen Fulham. Met de geblesseerde Yoro en de problemen op de linksbackpositie - naast Shaw is ook Tyrell Malacia niet fit - is het niet ondenkbaar dat De Ligt en Mazraoui vrijdag direct hun debuut zullen maken.

Premier League Manchester United MUN 2024-08-16T19:00:00.000Z 21:00 Fulham FUL

Het duo trainde woensdag voor het eerst mee op trainingscomplex Carrington. "Er zijn problemen", stelde Ten Hag vast tijdens het perspraatje. "Maar het draait niet om de spelers die niet beschikbaar zijn, maar om de spelers die wel beschikbaar zijn."

"We hebben een goede groep en we kunnen een sterk elftal opstellen, dus dat is wat we gaan doen", aldus Ten Hag, die na de verloren Community Shield-finale (1-1, v.n.s) hoopt vrijdag de eerste officiële seizoenszege te noteren.