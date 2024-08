Erik ten Hag neemt afscheid van man met bijna 200 wedstrijden namens Manchester United

Aaron Wan-Bissaka vervolgt zijn carrière bij West Ham United, zo maken zijn nieuwe club en Manchester United bekend via de officiële kanalen. Met de transfer is volgens Fabrizio Romano ruim 17 miljoen euro gemoeid. Met het vertrek van de 26-jarige Wan-Bissaka maakt Manchester United ruimte vrij voor de komst van Leiderdorper Noussair Mazraoui.

De voormalig jeugdinternational van Engeland speelde in totaal vijf seizoenen in het shirt van Manchester United. The Red Devils maakten in 2019 liefst 55 miljoen euro over naar Crystal Palace voor de diensten van Wan-Bissaka.

In totaal speelde Wan-Bissaka liefst 190 officiële wedstrijden namens Manchester United, waarvan 64 onder manager Erik ten Hag. Wan-Bissaka was door de jaren heen tweemaal trefzeker en gaf dertien assists.

De marktwaarde van Wan-Bissaka kelderde de afgelopen jaren aanzienlijk. Volgens Transfermarkt is de rechtsback momenteel nog maar 20 miljoen euro waard. Bij West Ham United heeft hij voor liefst zeven (!) seizoenen getekend.

In Londen geldt Wan-Bissaka als de vijfde grote aankoop die West Ham United deze zomer doet. Max Kliman, Luis Guilherme, Crysencio Summerville en Niclas Füllkrug gingen hem voor. De totale uitgave staat reeds op 145 miljoen euro.

Met het vertrek van Wan-Bissaka maakt Ten Hag ruimte vrij voor Mazraoui (26), die overkomt van Bayern München. Voor de Marokkaans international maakt Manchester United ongeveer 15 miljoen euro over.

Mazraoui wordt zeer waarschijnlijk dinsdag al gepresenteerd als nieuwe speler van Manchester United. Datzelfde geldt voor Matthijs de Ligt, die eveneens wordt overgenomen van Bayern München.