Erik ten Hag is ruim twee maanden na zijn ontslag bij Manchester United nog altijd clubloos, maar dat weerhoudt hem er niet van om zo nu en dan een voetbalstadion op te zoeken. Eerder werd de 54-jarige Haaksberger al gesignaleerd bij Heracles Almelo - NAC Breda, nu meldt Patrick Berger, journalist bij Sky Sport, dat Ten Hag zich ook al meerdere keren heeft gemeld bij Borussia Dortmund.

“Erik ten Hag was afgelopen vrijdag in het stadion om de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen te bekijken”, zo schrijft Berger. “De Nederlander is sinds zijn vertrek bij Manchester United al een paar keer in het stadion geweest.”

Berger onderstreept dat Ten Hag nog altijd een goede relatie onderhoudt met Matthias Sammer, die werkt als adviseur bij de club. “Ook werd hij vrijdag gezien in de businessclub, waar hij gesprekken had met Carsten Cramer en Sven Mislintat.”

Ten Hag kent Sammer nog van zijn tijd bij Bayern München. Sammer haalde de Nederlander toen naar de club om trainer te worden van het beloftenelftal. Later werd hij assistent van toenmalig hoofdtrainer Pep Guardiola. Ook zou hij Ten Hag hebben geprobeerd te verleiden tot een rol als coach van een Duits jeugdelftal.

Echter meldt Berger dat de stadionbezoeken van Ten Hag niet meteen te linken zijn aan een mogelijk dienstverband bij de club. “Trainer Nuri Sahin wankelt, maar heeft nog altijd het vertrouwen van de clubleiding.”

Afgelopen vrijdag ging Dortmund met 2-3 onderuit tegen Leverkusen. De Champions League-finalist van vorig jaar weet onder Sahin nog weinig indruk te maken en staat momenteel achtste in de Bundesliga, waardoor de speculaties over een mogelijk ontslag al rondgaan.

“Het wordt pas gevaarlijk voor Sahin wanneer hij het uitzicht op de vierde plek en daarmee Champions League-voetbal verliest. Alleen dan zou Ten Hag een rol kunnen gaan spelen bij Dortmund”, zo besluit Berger.