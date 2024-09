Erik ten Hag krijgt uitstekend nieuws uit de ziekenboeg van Manchester United

Manchester United-manager Erik ten Hag heeft uitstekend nieuws uit de ziekenboeg gekregen. Zowel Rasmus Højlund als Mason Mount heeft zich gemeld op de groepstraining en staat binnenkort voor zijn rentree op de velden.

Mount kreeg aan het begin van het seizoen direct een belangrijke rol toebedeeld van Ten Hag, daar de voormalig middenvelder van Vitesse mocht starten in de eerste twee Premier League-wedstrijden van het seizoen. Eind augustus ging het tijdens het uitduel met Brighton & Hove Albion mis.

Mount liep een hamstringblessure op en moest de Premier League-wedstrijden tegen Liverpool (0-3 nederlaag) en Southampton (0-3 winst) missen. Ook het EFL Cup-duel met Barnsley (7-0 winst) kwam nog te vroeg voor Mount.

Nu lonkt zijn rentree en dat geldt ook voor Højlund, die beduidend langer moest toekijken dan Mount. De Deense spits maakte een goede indruk in de voorbereiding, toen hij in de voorbereiding op het huidige seizoen geblesseerd raakte.

In de oefenwedstrijd tegen Arsenal in de Verenigde Staten raakte Højlund geblesseerd. Net als Mount liep ook de Deense aanvaller een hamstringkwetsuur op. De blessure van de spits was wel een tandje erger dan die van Mount, waardoor hij dit seizoen nog niet in actie is gekomen.

Met de aanstaande terugkeer van Højlund moet Joshua Zirkzee vrezen voor zijn basisplaats. De van Bologna overkomen spits staat de laatste weken in de basis, maar kent in zijn Scandinavische teamgenoot een geduchte concurrent.

In het duel met Arsenal raakte Leny Yoro overigens ook geblesseerd. De zomeraankoop brak zijn middenvoetsbeentje en staat waarschijnlijk tot eind november aan de kant. Tyrell Malacia, Luke Shaw en Victor Lindelöf liggen er ook nog uit, maar worden eerder terugverwacht dan Yoro.