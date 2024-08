Erik ten Hag houdt Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee opnieuw op de bank bij Manchester United

Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee wachten nog altijd op hun basisdebuut bij Manchester United. Erik ten Hag houdt het tweetal Oranje-internationals ook tegen Brighton & Hove Albion op de bank.

De Tukker kiest in het American Express Community Stadium, waar om 13:30 uur wordt afgetrapt, voor dezelfde elf namen als in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Fulham (1-0 winst). Dat betekent dat André Onana opnieuw het doel verdedigt.

Voor hem ziet de Kameroener een centraal duo bestaande uit Harry Maguire en Lisandro Martínez. Zij worden geflankeerd door Noussair Mazraoui (rechts) en Diogo Dalot (links).

Capital One Cup Brighton & Hove Albion BHA 2024-08-27T18:45:00.000Z 20:45 Crawley Town CRA

Premier League Manchester United MUN 2024-09-01T15:00:00.000Z 17:00 Liverpool LIV

Ten Hag wijst verder opnieuw twee controleurs aan. Casemiro en Kobbie Mainoo, die dertien jaar verschillen in leeftijd, moeten de balans op het middenveld bewaken. Mason Mount staat als nummer 10 geposteerd.

Marcus Rashford moet als buitenspeler op de linkerflank voor gevaar zorgen, terwijl Amad Diallo dezelfde taak op rechts is toebedeeld. Brune Fernandes acteert op papier vanuit de spits, maar zal zich in de praktijk veel laten uitzakken naar het middenveld. Daarvoor is een goede wisselwerking met Mount van belang.

Ten Hag kiest er dus wederom voor om, bij afwezigheid van Rasmus Højlund, een middenvelder als meest vooruitgeschoven aanvaller te gebruiken. Het betekent opnieuw een reserverol voor Zirkzee.

Naast de van Bologna overgekomen aanvaller en De Ligt nemen ook Altay Bayindir, Jonny Evans, Toby Collyer, Christian Eriksen, Scott McTominay, Antony en Alejandro Garnacho plaats op de bank.

Aan de kant van Brighton zien verschijnen wél Nederlanders aan de aftrap. Joël Veltman mag het vanaf het begin laten zien op de rechtsachterpositie, terwijl Jan Paul van Hecke centraal achterin start. Voormalig Feyenoorder Yankubah Minteh heeft ook een basisplek. Bart Verbruggen en Mats Wieffer ontbreken wegens blessures.

Opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Martínez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Diallo, Mount, Rashford; Fernandes.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Hinselwood; Milner, Gilmour; Minteh, João Pedro, Mitoma; Welbeck.