Erik ten Hag hoort behoorlijke salarisverlaging van Man United bij mislopen CL

Mocht Erik ten Hag er niet in slagen om Champions League-voetbal te halen met Manchester United, dan moet hij 25 procent van zijn salaris inleveren. Dat melden Engelse bronnen woensdag aan ESPN.

Dat lijkt een behoorlijk realistisch scenario. Manchester United neemt momenteel de zevende plek in op de ranglijst van de Premier League en is mijlenver verwijderd (zestien punten) van plek nummer vier - Aston Villa-, die recht geeft op deelname in de Champions League.

Met nog slechts zes wedstrijden te gaan en achttien punten te verdienen lijkt die afstand bijna onoverbrugbaar. Tottenham Hotspur vecht met zes punten achterstand op Villa - en twee wedstrijden minder gespeeld - nog wel altijd voor kwalificatie voor het miljardenbal.

De Nederlandse trainer staat onder grote druk in Manchester. De nieuwe clubleiding van INEOS heeft nog altijd geen duiding gegeven over wie er volgend jaar voor de groep staat, en de teleurstellende jaargang van Manchester United biedt Ten Hag weinig hoop.

Het enige dat soelaas biedt is dat Manchester United voor het tweede jaar op rij in de FA Cup-finale staat. Ten Hag en zijn manschappen versloegen Coventry City na strafschoppen (3-3 na 90 minuten) en krijgen zodoende een tweede kans om Manchester City te verslaan in de finale van het landelijke bekertoernooi.

Ondertussen wordt Manchester United gelinkt met de nodige trainers om het stokje volgend jaar over te nemen van Ten Hag. Onder meer Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi, Brentford-coach Thomas Frank en Engeland-bondscoach Gareth Southgate worden in de Britse media genoemd als opvolgers.

"Naar verluidt is de nieuwe eigenaar, Sir Jim Ratcliffe, zelfs de opties voor een opvolger van Ten Hag al aan het onderzoeken", schrijft ESPN. Ten Hag zelf wordt voorzichtig in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De Amsterdammers zouden echter ook nog altijd concreet in de markt zijn voor de clubloze Graham Potter.

