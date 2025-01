Erik ten Hag heeft hele duidelijke boodschap voor Borussia Dortmund na ontslag Nuri Sahin

Erik ten Hag is geenszins van plan om het stokje van Nuri Sahin in januari al over te nemen. De Nederlandse trainer, die eerder coach was van Manchester United, Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles, wil pas in juli weer aan de slag, weet The Athletic.

Dortmund maakte woensdag wereldkundig dat het de 36-jarige Sahin de deur had gewezen. De jonge, Turkse trainer neemt een teleurstellende tiende plek in de Bundesliga in en na het verlies in en tegen Bologna een dag eerder, was het pleit beslecht.

Onder Sahin verloor BVB alle vier van de de afgelopen vier wedstrijden, een verliesreeks die in de afgelopen dertig jaar slechts twee keer eerder voorkwam. In de Champions League staat het er wel goed voor en maakt de ploeg zelfs kans om de tussenronde over te slaan.

Nochtans moet de clubleiding van Dortmund op zoek naar een vervanger voor Sahin. Mike Tullberg, de man die de leiding heeft over de Onder 19-ploeg van de Duitse topclub, staat het aankomende competitieduel, met Werder Bremen, langs de zijlijn.

Daarna zal Dortmund echter spoedig een meer permanente vervanger willen presenteren. De namen van Roger Schmidt, de voormalig PSV-coach die het meest recent werkzaam was bij Benfica, en Ten Hag zoemden direct rond in het Signal Iduna Park.

Door de naam van Ten Hag kan dus echter een streep, althans, als Dortmund niet tot de zomer wil wachten voor de 52-jarige Nederlander. "Over Ten Hag is gespeculeerd, maar bronnen nabij hem geven aan dat hij geen plannen heeft om momenteel terug te keren in het voetbal", schrijft The Athletic.

"In plaats daarvan zal hij in de zomer zijn opties bekijken", besluit de kwaliteitskrant. Schmidt lijkt zodoende nu de beste papieren te hebben om de nieuwe hoofdtrainer van Borussia Dortmund te worden.