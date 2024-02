Erik ten Hag en Manchester United mogen dankzij Casemiro blijven hopen op prijs

Manchester United heeft zich woensdagavond ternauwernood geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. The Red Devils hadden moeite om de kansen tegen Nottingham Forest om te zetten in doelpunten, maar een uiterst late treffer van Casemiro bleek voldoende voor de zege.

Erik ten Hag voerde drie wijzigingen door ten opzichte van het verloren competitieduel met Fulham (1-2) afgelopen zaterdag. Harry Maguire moest woensdagavond verstek laten gaan wegens een blessure en werd achterin vervangen door gelegenheidslinksback Sofyan Amrabat, waardoor Victor Lindelöf verhuisde naar het centrum van de verdediging. Scott McTominay startte in plaats van Kobbie Mainoo, terwijl Antony Omari Forson mocht aflossen.

Bij Forest was er een basisplek voor Neco Williams, die afgelopen winter in de nadrukkelijke belangstelling stond van Feyenoord. De Rotterdammers hoopten hem op huurbasis over te nemen, maar een deal kwam niet van de grond. Anthony Elanga, voormalig speler van de bezoekers, verscheen eveneens aan de aftrap.

Het eerste kwartier leverde meteen twee goede mogelijkheden voor Manchester United op. Na een ogenschijnlijk ingestudeerde korte hoekschop kon Antony aanleggen vanaf de rand van de zestien. Zijn poging leek gevaarlijk, ware het niet dat deze via de bovenkant van de lat achter het doel van Matt Turner eindigde. Even later was het de beurt aan Marcus Rashford om uit te halen vanaf net buiten het strafschopgebied, maar de Engelse aanvaller schoot ruim over.

Na een sterke beginfase van de uitploeg werd Forest wakker. Nog voor rust zouden the Tricky Trees via Williams, Elanga en Taiwo Awoniyi kansen krijgen, maar geen enkele poging bleek gevaarlijk genoeg om André Onana te passeren. Namens Manchester United zou McTominay voor de theepauze nog tweemaal een poging wagen, maar na 45 minuten stond er een 0-0 stand op het scorebord.

In het tweede bedrijf was de beginfase voor de thuisploeg. Forest kreeg via Elanga en Divock Origi twee meer dan prima mogelijkheden, maar beide buitenspelers lieten na om het Onana écht moeilijk te maken. Kansen voor beide ploegen volgden, maar het duel stevende af op een verlenging, aangezien niemand in staat bleek het net te doen trillen.

In minuut 89 kwam daar alsnog verandering in. Een vrije trap vanaf de linkerkant werd door Bruno Fernandes de zestien van Forest ingedraaid, waar Casemiro klaarstond. De Braziliaanse controleur hoefde de bal slechts te toucheren: 0-1. Wat volgde was een lange VAR-check wegens mogelijk hinderlijk buitenspel van Raphaël Varane, maar uiteindelijk bleef de goal staan.

De overwinning zou hierna niet meer in gevaar komen, waardoor Manchester United zich plaatst voor de kwartfinale van de FA Cup, waar het Liverpool treft. The Reds rekenden woensdag af met Southampton (3-0).

