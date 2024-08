Erik ten Hag doet belangrijke en opvallende bekentenis over Jadon Sancho

Jadon Sancho is in de laatste twee oefenwedstrijden van Manchester United in de basis begonnen. Voor de voormalig banneling ligt mogelijk een opmerkelijke rol in het verschiet bij de start van het nieuwe seizoen, zo heeft Erik ten Hag verklapt.

Het elftal van Ten Hag ging in de nacht van zaterdag op zondag pijnlijk met 3-0 onderuit tegen het Liverpool van Arne Slot. Na afloop ging het echter niet alleen over het spelverloop. Ten Hag verklapte een mogelijk nieuwe rol voor Sancho.

Fans van Manchester United moeten er namelijk niet raar van opkijken als de buitenspeler het seizoen als spits begint. De Engelsman wist sinds mei vorig jaar niet te scoren voor zijn club, maar staat zaterdag in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City mogelijk in de punt van de aanval.

Sancho verscheen in twee van de drie oefenwedstrijden van Manchester United als valse 9 aan de aftrap. Rasmus Hojlund staat zeker tot september aan de kant met een blessure en ook Joshua Zirkzee is nog niet fit genoeg.

"Ja, anders zouden we daar niet met hem spelen", zei Ten Hag toen hem werd gevraagd of Sancho een optie zou zijn als spits tegen Manchester City. "Als we Rasmus niet beschikbaar hebben is dat zeker een optie."

"Maar Zirkzee komt er ook nog bij. Hij is begonnen met trainen, maar bedenk ook dat hij nog niet heel lang in training is. Dat zal tijd kosten. Hij moet zich aanpassen aan het Engelse voetbal en onze manier van spelen."

Ten Hag geeft toe dat hij Marcus Rashford geen echte nummer 9 vindt. "Marcus heeft het eerder gedaan en hij kan het zeker, maar ik denk dat hij het meest productief is vanaf links. Breed beginnen en dan naar binnen komen, daar ligt zijn kracht."

United verloor twee van zijn drie tourwedstrijden in de Verenigde staten en wist slechts één keer te scoren tegen Liverpool en Arsenal. Tegen Real Betis werd wel met 3-2 gewonnen.

"Het is prettig dat we tegen Real Betis wel drie keer hebben gescoord", benadrukt Ten Hag. "We hebben veel kansen gecreëerd. Ik zou me zorgen maken als we geen kansen meer zouden creëren."

"Ik denk dat het uiteindelijk vermoeidheid is", zegt Ten Hag over het verloren duel met Liverpool. "We zijn hier nu twaalf of dertien dagen. Het was een zware wedstrijd. Misschien misten we de frisheid en hadden we niet meer de kracht om koel te blijven."