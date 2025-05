Eredivisie-trainer kan assistent van Henk de Jong worden bij SC Cambuur

Johnny Jansen kan assistent-trainer worden van Henk de Jong bij SC Cambuur. Dat meldt Omrop Fryslân. De vijftigjarige oefenmeester vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle en moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

Jansen heeft deze week een gesprek gehad met Cambuur, klinkt het. De vraag is alleen of de trainer openstaat voor een rol als rechterhand van een eindverantwoordelijke.

Jansen staat sinds de zomer van 2023 voor de groep bij PEC, dat dit seizoen zo goed als zeker is van lijfsbehoud. De in Heerenveen geboren oefenmeester heeft daarmee voldaan aan de doelstelling. Toch wordt zijn aflopende contract niet verlengd.

Henry van der Vegt is volgend seizoen de hoofdtrainer van PEC, zo meldde de club woensdag via de eigen kanalen. De 53-jarige Kampenaar heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend.

Cambuur is niet de enige club die interesse heeft in Jansen. Vorige week werd bekend dat de coach in gesprek is met Bali United. De club komt uit op het hoogste niveau van Indonesië en staat momenteel in de middenmoot.

Jansen stond in het verleden aan het roer bij Safa Beirut SC en sc Heerenveen. Bij die laatste club was hij ook actief in de jeugdopleiding en als assistent-trainer bij de hoofdmacht.