Eredivisie maakt vijf kandidaten voor Speler van het Jaar bekend

Dávid Hancko (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Sem Steijn (FC Twente), Vangelis Pavlidis (AZ) en Luuk de Jong (PSV) maken kans op de titel van Eredivisie Speler van het Jaar 2023/24, zo maakt de voetbalorganisatie achter het hoogste niveau van Nederland woensdagochtend bekend.

De winnaars van de Eredivisie Awards, de belangrijkste voetbalprijzen van Nederland, worden op maandag 2 september bekendgemaakt. Dit zal gebeuren tijdens een feestelijke show in DeFabrique in Utrecht.

Naast de Spelers van het Jaar-awards worden ook andere prijzen uitgereikt: Johan Cruijff Talent van het Jaar (Eredivisie en Azerion Vrouwen Eredivisie), Doelpunt van het Jaar en de Eredivisie Oeuvre Award.

De Eredivisie Speler van het Jaar en Azerion Vrouwen Eredivisie Speler van het Jaar worden in samenwerking met spelersvakbond VVCS gekozen door de aanvoerders van de clubs. In samenwerking met Coaches Betaald Voetbal kiezen de trainers en bondscoaches het Johan Cruijff Talent van het Jaar in zowel de Eredivisie als Azerion Vrouwen Eredivisie.

Die uitreiking is te volgen via een live-uitzending van ESPN die om 20.30 uur begint. ESPN-presentatoren Jan Joost van Gangelen en Fresia Cousiño Arias nemen de presentatie op zich.

Voor de award van beste speler in de Azerion Vrouwen Eredivisie zijn Caitlin Dijkstra (FC Twente), Chasity Grant (Ajax), Romée Leuchter (Ajax), Joëlle Smits (PSV) en Tessa Wullaert (Fortuna Sittard) genomineerd.

Leuchter is inmiddels speelster van het vrouwenelftal van Paris Saint-Germain, terwijl Tessa Wullaert is overgestapt naar Inter. Pavlidis is door AZ voor 18 miljoen euro verkocht aan het Portugese Benfica. Afgelopen zondag was hij in een oefenduel met Feyenoord (5-0 winst) tweemaal trefzeker.

Pavlidis en De Jong ontvangen in ieder geval de Willy van der Kuijlen-trofee 2023/24. Beide spitsen waren afgelopen seizoen liefst 29 keer trefzeker, waardoor zij de topscorerstitel delen. De 31-jarige Wullaert wist 26 keer te scoren namens Fortuna Sittard en werd daarmee topscorer van de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!