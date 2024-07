Eredivisie-keeper moet na 11 jaar bij dezelfde club door regelgeving vertrekken

Michael Brouwer mag, ondanks een nog doorlopend contract, transfervrij vertrekken bij Heracles Almelo, zo laat de Eredivisionist weten via de officiële kanalen. De tot medio 2025 lopende verbintenis van de 31-jarige doelman wordt wegens de regelgeving niet verlengd.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma geeft op de website van Heracles tekst en uitleg over de situatie. “Als je een speler na twaalf seizoenen bij dezelfde club een nieuw contract aanbiedt, dan wordt dat automatisch een contract voor onbepaalde tijd.”

“Dat zou betekenen dat een speler zijn contract tussendoor op ieder moment in het seizoen kan opzeggen als er een mooie kans voorbijkomt. Dan zou de club op dat moment geen vervanger meer kunnen halen”, aldus Hoogma. Heracles heeft, met dat in het achterhoofd, vorig jaar zomer Fabian de Keijzer losgeweekt bij FC Utrecht, zo laat de technisch directeur optekenen.

“Wij vinden Fabian kwalitatief gelijkwaardig en nog een jaar achter Michael op de bank zitten is geen wenselijke situatie. Het is natuurlijk heel vervelend voor Michael, want we zijn heel tevreden over hem. Hij is de afgelopen jaren een uitstekende keeper voor ons geweest en een echte clubman geworden”, vervolgt Hoogma.

“Maar met het oog op de toekomst moeten we deze lastige beslissing wel nemen. Michael mag op zoek naar een nieuwe uitdaging en totdat hij die heeft gevonden blijft hij uiteraard een volwaardig en gewaardeerd lid van onze selectie”, klinkt het. Brouwer baalt van de situatie die is ontstaan.

Reactie Brouwer

“Het is natuurlijk zeer teleurstellend dat de club op basis van deze gronden tot deze keuze gekomen is. Ik had graag nog een jaar onder de lat gestaan bij mijn club, maar dat is mij helaas niet gegund. Ik hoop dat er een mooie nieuwe uitdaging op mijn pad komt, want ik ben fit en honderd procent gemotiveerd”, aldus de doelman.

Brouwer staat sinds januari 2013 onder contract bij Heracles. De in Apeldoorn geboren keeper was jarenlang de tweede keus onder de lat en vertrok in de zomer van 2021 op huurbasis naar FC Emmen. Bij zijn terugkeer in Almelo werd hij de eerste doelman. Na 87 duels in de hoofdmacht van Heracles houdt het nu dus op voor Brouwer.

