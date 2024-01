Er lijkt niets aan de hand voor Excelsior, tot Postema na rust keihard toeslaat

FC Groningen is kwartfinalist in de TOTO KNVB Beker. De Trots van het Noorden had het dinsdagavond in ijskoude omstandigheden lange tijd moeilijk op bezoek bij Excelsior, maar sloeg na rust tweemaal keihard toe: 0-2. Romano Postema tekende voor beide doelpunten en was daarmee de grote held aan de kant van Groningen, dat de beker in 2015 voor het eerst en tevens voor het laatst veroverde.

Er was al vroeg tegenslag voor Excelsior: Sven Nieuwpoort liep een blessure op en moest zich met een van pijn verbeten gezicht laten vervangen door Mimeirhel Benita. De thuisploeg leek ruim tien minuten aan de leiding te komen. Noah Naujoks frommelde de bal het doel in. De 1-0 werd echter geschrapt vanwege buitenspel kort daarvoor van Couhaib Driouech.

Korte tijd later kwam Groningen weer goed weg, toen doelman Hidde Jurjus na opnieuw een rommelige situatie voor zijn doel knap redding bracht. Excelsior had duidelijk het betere van het spel in de eerste helft, met Driouech en Kenzo Goudmijn die veelvuldig voor gevaar zorgden richting het doel van Groningen.

Driouech schoot kort voor rust nog net naast, waarna beide ploegen zonder goals de kleedkamers opzochten halverwege. Jurjus moest luttele minuten na de hervatting wederom in actie komen, ditmaal op een inzet van Nikolas Agrafiotis. Groningen probeerde het na rust wel wat meer, maar echt grote kansen voor de bezoekers bleven uit.

Romano Postema is de grote man bij @fcgroningen met twee doelpunten! ??#excgro — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2024

Excelsior bleef de dominante partij, maar moest met nog circa twintig minuten op de klok lijdzaam toezien hoe Groningen brutaal de leiding nam in Kralingen. Postema rondde in kansrijke positie koelbloedig af: 0-1. Het leek er even op dat er in aanloop naar zijn goal een overtreding was gemaakt, maar de VAR gaf het advies om het doelpunt goed te keuren.

De verrassende voorsprong gaf Groningen vleugels en slechts zes minuten later lag de bal opnieuw achter Norbert Alblas in het doel van Excelsior. Luciano Valente gaf de bal na een mooie individuele actie mee aan Postema, die niet aarzelde en beheerst de 0-2 aantekende, tot grote vreugde uiteraard bij de meegereisde Groningen-fans in het uitvak.

Een grote schok voor Excelsior, dat in de slotfase nog wel alles op alles zette om een verlenging uit het vuur te slepen. Jurjus moest nog wel een paar keer in actie komen, maar het dappere Groningen hield stand in het Van Donge & De Roo Stadion. De noorderlingen mogen nu rustig achterover leunen en wachten op de naam van de opponent in de kwartfinale.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties