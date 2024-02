‘Er is nog één uitweg: Donny van de Beek móét terug naar Ajax’

Ajax moet komende zomer een poging wagen om Donny van de Beek terug te halen naar Amsterdam, zo luidt de mening van John Graat. De chef sport van Trouw ziet met lede ogen aan hoe de carrière van de middenvelder stap voor stap verder in het slop raakt en Graat kan nog maar een remedie bedenken: een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.

Van de Beek staat sinds deze winter onder contract bij Eintracht Frankfurt. De Bundesliga-club huurt hem van Manchester United en heeft een optie tot koop bedongen, die komende zomer gelicht kan worden.

Het begin van zijn avontuur in Duitsland had Van de Beek zich waarschijnlijk anders voorgesteld. In zijn eerste drie wedstrijden voor Frankfurt had de ex-Ajacied steeds een basisplaats, maar in al die duels werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald.

Van de Beek wist amper te imponeren in de minuten die hij speelde en hij was niet direct betrokken bij een doelpunt. Het kostte hem zijn basisplaats en dus is Van de Beek inmiddels bankzitter. Deze week kwam een bevestiging van de minderende status van de Nederlander bij Frankfurt.

Van de Beek werd door zijn werkgever namelijk niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Conference League en dus zal de negentienvoudig international van Oranje niet in Europees verband in actie komen met Frankfurt.

Graat is verbaasd over de afbrokkelende voetballoopbaan van Van de Beek. "Donny bestormde ooit de hemel. Hij scoorde in de grote theaters van Londen, op Stamford Bridge en dat van Tottenham", schrijft de journalist in zijn column. "Hij scoorde in De Kuip en was op die mythische avond in Bernabeu in 2019 het loopwonder in het Ajax dat Real Madrid vernederde (1-4)."

De wereld ziet er inmiddels compleet anders uit voor Van de Beek. "Er lijkt wel iets geknakt, in dat hoofd. Of is Van de Beek altijd overschat geweest, zoals er wel meer van dat bejubelde Ajax uit 2019 voor de echte top niet goed genoeg bleken (Neres, Onana, Ziyech, Tagliafico)?", vraagt Graat zich af.

"Er is nog één mogelijke uitweg: Van de Beek móét terug naar Ajax. Hoe dan ook", is de columnist duidelijk.

