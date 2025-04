Enorme tegenvaller voor Arsenal in aanloop naar Champions League-tweeluik met Real Madrid

Arsenal heeft dinsdagavond een vroege domper moeten incasseren. Verdediger en sterkhouder Gabriel Magalhães raakte in de thuiswedstrijd tegen Fulham geblesseerd en moest al na een kwartier naar de kant.

De Braziliaanse centrumverdediger geldt als één van de belangrijkste pionnen in het elftal van manager Mikel Arteta, die weet dat Real Madrid over precies een week op bezoek komt in het kader van de kwartfinale van de Champions League.

Zonder een tegenstander in zijn buurt ging Gabriel er plotseling bij zitten. De Braziliaan stak zijn arm in de lucht en maakte duidelijk dat hij niet verder kon.

Omdat Fulham in balbezit was en de bal niet over de zijlijn wilde schieten, stond Gabriel weer op. Toen Fulham een hoekschop verdiende, ging hij weer naar de grond.

Jakub Kiwior werd binnen de lijnen gebracht als vervanger van Gabriel. Over de ernst van de blessure zal na de wedstrijd meer duidelijk worden, al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij over een week inzetbaar is tegen Real Madrid.

Blessures lopen als een rode draad door het seizoen van Arsenal, dat met Takehiro Tomiyasu en Riccardo Calafiori twee verdedigers in de ziekenboeg heeft zitten. En ook aanvallers Gabriel Jesus en Kai Havertz staan langdurig aan de kant.

Bukayo Saka keerde tegen Fulham juist terug van blessureleed en begon op de bank tegen de stadgenoot. Als hij minuten maakt, doet hij dat voor het eerst sinds 21 december vorig jaar.