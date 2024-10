Enorme meevaller voor Erik ten Hag: FA erkent fout in duel Manchester United

Manchester United is succesvol in beroep gegaan bij de FA tegen de rode kaart die Bruno Fernandes afgelopen weekend kreeg. De aanvoerder ontving in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (0-3) een directe rode kaart na een overtreding op James Maddison. De schorsing van drie wedstrijden is nu ongedaan gemaakt.

Manchester United had het het zondag bijzonder lastig met Tottenham, dat aan het einde van de eerste helft met 0-1 leidde. Vlak voor het rustsignaal kreeg de ploeg van Erik ten Hag een nieuwe domper te verwerken, toen Fernandes van het veld werd gestuurd door arbiter Chris Kavanagh.

In de jacht op de bal gleed Fernandes uit, waardoor hij niet helemaal lekker uitkwam en Maddison met hooggeheven been raakte. Ondanks de nodige protesten zagen Kavanagh en de dienstdoende VAR geen aanleiding om de rode kaart ongedaan te maken.

Met tien tegen elf was Man United kansloos in de tweede helft, waarin Tottenham nog eens tweemaal scoorde via Dejan Kulusevski en Dominic Solanke. "Ik raakte hem niet zoals iedereen het wil zien, met de noppen vooruit. Het is een duidelijke overtreding, maar nooit een rode kaart", vertelde Fernandes na afloop tegenover Sky Sports.

"Zelfs Maddison zei, nadat hij opstond, dat dit nooit een rode kaart was. Iedereen kon zien dat dit geen rode kaart was. Als dit een rode kaart is, moeten we naar veel andere incidenten kijken. Ik ben vaak onderuit getrapt en toen heb ik noot een rode kaart gezien. Ik snap ook niet waarom de VAR niet ingreep", foeterde Fernandes.

Manchester United ging in beroep, en met succes. De middenvelder zou in eerste instantie geschorst zijn voor de wedstrijden tegen Aston Villa, Brentford en West Ham United, maar is dan gewoon beschikbaar.

Het is een flinke meevaller voor Ten Hag, die verder onder vuur kwam te liggen na de kansloze nederlaag op Old Trafford. Man United staat op een uiterst teleurstellende dertiende plaats in de Premier League en Britse media speculeren over het ontslag van Ten Hag. De uitkomst van de komende wedstrijden, tegen FC Porto en Villa, zou daarbij cruciaal zijn.