Enorm arrogante uitspraak van Lang wekt verbazing: 'Dat zeg je heel bescheiden, Noa!'

Noa Lang had het vrijdagavond tegen FC Twente ouderwets op de heupen. De linksbuiten van PSV bracht zijn ploeg vroeg in de wedstrijd terug op gelijke hoogte en leverde daarna ook nog een schitterende hakassist op Ismael Saibari. Na afloop verschijnt Lang vol bravoure voor de camera bij ESPN.

PSV kwam al in de tiende minuut op achterstand door een fenomenale vrije trap van Sem Steijn. Lang zette dat tien minuten later recht met een individuele actie. De linksbuiten dribbelde dreigend van links naar binnen en drukte af in de korte hoek. "Ik schiet hem vaak in de korte hoek, misschien moet ik meer variëren, maar hij zat er goed in", reageert Lang.

Aan het eind van de eerste helft was Lang als aangever betrokken bij de 3-1 van Saibari. Lang gaf de bal met een hakje schitterend mee aan de aanvallende middenvelder, die daardoor doorbrak richting het doel van FC Twente.

Lang krijgt de vraag van verslaggever Vincent Schildkamp welke actie hij mooier vond: zijn goal of de hakassist. "Mijn assist", klinkt het gedecideerd uit de mond van Lang. "Omdat bijna niemand niemand die geeft, haha. Dat zie je niet vaak in Nederland hè?", vraagt Lang retorisch. "Dat zeg je bescheiden", reageert Schildkamp sarcastisch. "Dat zie je toch niet vaak?", herhaalt Lang.

"Nee, het is een mooie goal", vervolgt Lang. "Gelukkig maakt Ismael hem ook af." De linksbuiten heeft een uitstekende connectie met Saibari. "Vaak als ik scoor geeft hij de assist en andersom." Saibari gaf met een simpele pass ook de assist bij het doelpunt van Lang. "Ik zei ook tegen hem: 'Jouw assists op mij zijn vaak wel makkelijker, gewoon in de voeten bij mij', haha."

PSV gaat dinsdag in de Champions League op bezoek bij Stade Brest. De Eindhovenaren lijken in absolute topvorm. "Topvorm, wat is topvorm?", reageert Lang. "We scoren elf keer in de laatste twee wedstrijden, maar we krijgen ook veel tegengoals, dat moet wel beter."

"Iedereen weet wel: als wij het op onze heupen hebben, is er geen houden aan, in Nederland sowieso niet. In de Champions League maken we het ook iedereen lastig."