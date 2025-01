Engelse topclub voert concrete onderhandelingen met Bundesliga-sensatie Omar Marmoush

Manchester City voert concrete onderhandelingen met Eintracht Frankfurt over de transfer van Omar Marmoush, zo meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport. De Egyptenaar wil de stap naar het Etihad Stadium graag maken.

Marmoush en Manchester City voeren al enige tijd positieve gespreken. Hoewel die onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn aanbeland, is er van een definitieve mondelinge overeenkomst nog geen sprake.

De 25-jarige spits voelt zich thuis bij Frankfurt, waarvoor hij dit seizoen al dertien Bundesliga-treffers maakte. Alleen Harry Kane van Bayern München deed het met veertien goals een tikkeltje beter.

Marmoush staat desondanks open voor een toptransfer naar de Premier League. Ook Frankfurt staat welwillend tegenover een transfer, om Marmoush deze 'unieke kans' niet te ontnemen.

Manchester City biedt Marmoush een contract tot medio 2029 of 2030 aan, maar zal er dus eerst ook nog met Frankfurt uit moeten komen.

Marmoush ligt nog tot medio 2027 vast in Duitsland, waardoor Frankfurt een serieuze som kan vragen. Volgens Plettenberg zal de spits zo'n 50 à 60 miljoen euro moeten kosten.

Marmoush speelt voornamelijk in de spits, maar kan ook op 10 en op de vleugels uit de voeten. Daarmee zou hij manager Pep Guardiola de nodige aanvallende variëteit kunnen brengen.

Marmoush verruilde het Egyptische Wadi Degla in 2017 voor VfL Wolfsburg, waar hij enkele jaren in het beloftenteam zou spelen. Na huurperiodes bij Sankt Pauli en VfB Stuttgart tekende Marmoush in de zomer van 2023 transfervrij bij Frankfurt.

Manchester City is naast Marmoush ook bezig met de komst van RC Lens-verdediger Abdukodir Khusanov. De centrumverdediger van RC Lens moet zo'n 36 miljoen euro kosten.