Engelse kranten slijpen messen nadat Liverpool voor het eerst verliest sinds komst Arne Slot

De Engelse kranten zijn niet mild voor Liverpool en manager Arne Slot. De eerste kritische geluiden klinken door na de 0-1 nederlaag van zaterdag tegen Nottingham Forest, de eerste verliesbeurt onder Slot in de Premier League.

''De tijd dat Arne Slot op een roze wolk zat als manager van Liverpool is ten einde gekomen'', concludeert de Daily Mail na de zeperd op Anfield. ''Het geloof is misschien niet weg, maar het team van Slot moet de veerkracht terugvinden om laat in de wedstrijd nog voor de beslissing te zorgen. Zoals gebruikelijk was in het tijdperk van Jürgen Klopp.

The Guardian is eveneens kritisch in de richting van Slot. ''Dit was de dag dat Arne Slot erachter kwam dat de Premier League niet alleen maar plezierig is. Liverpool en zijn manager werden vandaag volledig afgetroefd door het Nottingham Forest van manager Nuno Espírito Santo.''

''Liverpool moet terug naar de tekentafel'', geeft The Athletic als advies mee aan Slot. ''Het gezicht van Slot stond op onweer toen hij het veld verliet. Deze nederlaag is de eerste grote klap voor de manager, na zijn komst van Feyenoord afgelopen zomer.''

The Independent maakt zich eveneens zorgen. ''Het is zorgwekkend dat Nuno een blauwdruk heeft gevonden om goed te kunnen presteren tegen het team van Slot. Het ontbrak bij Liverpool aan snelheid en controle, toen Forest met vijf centrale middenvelders ging opereren. Liverpool kwam daar simpelweg niet doorheen.''

Volgens The Sun faalde Slot met een bepaalde missie. ''De Nederlander wilde de eerste manager ooit worden in de Premier League die zijn eerste vier wedstrijden won zonder tegendoelpunt. In plaats daarvan is hij de eerste manager van Liverpool sinds Bill Shankly (in 1969, red.) die thuis verliest van Nottingham Forest.''

Slot

''Het resultaat is het meest frustrerende'', verzucht Slot na afloop bij Viaplay. ''We kunnen niet tevreden zijn over het wedstrijdverloop. We kwamen niet in een ritme en dwongen daarom ook niets af vanuit balbezit.''

''We moeten vooral naar onszelf kijken. Aan de bal moet het absoluut beter. We leden te vaak balverlies in en rondom hun strafschopgebied. Daardoor ontstonden in de tweede helft een aantal counters van Forest. Het moet beter'', aldus de verliezende coach.