Engelse analisten zien verschil tussen Slot en Klopp: ‘Hij denkt meer na’

In Engeland is men enorm te spreken over de prestaties van Arne Slot bij Liverpool. De Nederlander had de lastige taak om Jürgen Klopp op te volgen, maar is inmiddels goed bezig om de Duitser te doen vergeten. De analytici in Engeland duiden de verschillen tussen de trainers.

Slot maakte zondag indruk met een 2-0 overwinning tegen Pep Guardiola. “Ja, hij is wel goed hé”, begon Roy Keane “Er was weinig druk aan het begin van het seizoen, niemand had verwacht dat ze zo zouden presteren. Maar het team reflecteert zijn positieve energie”, meldt Keane bij Sky Sports.

“Klopp koos voor een energieke speelstijl, maar in dit team van Slot zijn ze ook vaak kalm en meer gecontroleerd aan de bal als het moet”, wijst Keane aan. “Elk team dat het dit seizoen lukt om boven Liverpool te eindigen, heeft dan echt iets bijzonders gepresteerd.”

“Ik denk dat Slot het team nieuw leven in heeft geblazen. De connectie met Virgil heeft daar ook bij geholpen en vertaalt zich naar de rest van het team”, stelt voormalig Liverpool-speler Daniel Sturridge. “Jürgen liet zijn hart vaak spreken, terwijl Slot meer inspeelt op het mentale spel. Hij denkt meer na over het volledige plaatje.”

Voormalig Premier League-winnaar Micah Richards stipt aan hoe goed de verdediging het doet onder Slot. “Onder Jürgen zag je dat ze nog wel eens kwetsbaar waren in de verdediging met een hoge lijn, maar nu zien ze er stabieler uit. Ik zag dat vooral bij Trent die de ingevallen Doku volledig onder controle had.”

“Liverpool had onder Jürgen Klopp geen slecht defensief record, maar het is zeker niet vergelijkbaar met wat we nu zien”, aldus voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher. “Klopp kon geen defensieve middenvelder vinden en dacht niet aan Ryan (Gravenberch, red.). Maar Slot heeft hem daar wel neergezet en hij ziet er heel goed uit op die positie.”