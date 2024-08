Real Madrid heeft zijn eerste zege van het LaLiga-seizoen te pakken. Thuis tegen Real Valladolid was het niet altijd overtuigend, maar genoeg voor de zege was het wel. Een gelukkige vrije trap van Fede Valverde en een fraai lobje van invaller Brahim Díaz zorgden voor een 2-0 voorsprong. Diep in blessuretijd maakte Endrick voor Real Madrid: 3-0. Met zijn 18 jaar en 35 dagen is de Braziliaan de jongste buitenlander ooit die voor Real Madrid in LaLiga scoort.

Trainer Carlo Ancelotti kan de komende maand geen beroep doen op de geblesseerde Jude Bellingham. Arda Güler mocht het daarom laten zien op de 10-positie, achter spits Kylian Mbappé en naast vleugelspelers Vinícius Júnior en Rodrygo. Ferland Mendy ontbrak wegens een schorsing; Fran García begon op linksback.

In de eerste helft was het spel van Real Madrid, dat al puntenverlies leed door bij Real Mallorca gelijk te spelen, nog niet om over naar huis te schijven. De Koninklijke was als vanzelfsprekend wel de betere ploeg en dat uitte zich in enkele schoten, maar de echt grote kansen bleven lange tijd uit. Valverde kwam nog het dichtst bij voor rust, maar zijn inzet met rechts vloog over het doel.

LaLiga Real Valladolid VLL 2024-08-28T17:00:00.000Z 19:00 Leganés LEG

LaLiga Las Palmas LAS 2024-08-29T19:30:00.000Z 21:30 Real Madrid RMA

Vlak na rust wist Real Madrid alsnog de ban te breken. Valverde ontfermde zich over een vrije trap op een aantrekkelijke positie en loste een keihard schot. Omdat de poging van de Uruguayaan werd getoucheerd door Iván Sánchez, was Valladolid-goalie Karl Hein kansloos: 1-0. Güler was daarna dicht bij de 2-0, maar verdediger Flavien Boyomo keerde zijn inzet.

Toch wist Valladolid regelmatig gevaarlijk voor het doel te komen. Zo moest Thibaut Courtois redden op een kopbal van dichtbij en kreeg invaller Raul Moro een reuzenkans. Moro dook het gat in aan de linkerkant van het veld en werd niet gehinderd door de verdediging van Real. Tot opluchting van de fans in Santiago Bernabéu schoot Moro huizenhoog over.

Real Madrid bleef desondanks de betere partij en ging op zoek naar de 2-0, al is de topvorm nog niet aanwezig bij los Merengues. Vlak voor tijd werd het toch nog 2-0. Invaller Díaz sprintte richting Hein na een schitterende bal van achteruit van Éder Militão en verschalkte de Estse goalie uiteindelijk met een fraai lobje.

In de laatste minuut van de blessuretijd volgende er nog een prachtig hoogtepunt voor Endrick. De Braziliaanse invaller ontving de bal van Díaz, die een indrukwekkende rush inzette vanaf het middenveld en de bal meegaf aan Endrick. De jongeling kapte twee directe tegenstanders uit en schoot in de korte hoek keihard raak achter de kansloze Hein: 3-0.