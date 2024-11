Emre Can dupeert Borussia Dortmund, dat kansloos onderuitgaat bij FSV Mainz

Borussia Dortmund heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen FSV Mainz. Emre Can dupeerde zijn ploeg door in de eerste helft een directe rode kaart te pakken na een onbesuisde overtreding en zag Dortmund uiteindelijk met 3-1 onderuitgaan. Lee Jae-sung, Jonathan Burkardt en Paul Nebel bezorgden Mainz hun eerste thuiszege van het seizoen.

Bij Dortmund moest Donyell Malen het doen met een reserverol. Trainer Nuri Sahin gaf, niet voor het eerst, op de flanken de voorkeur aan Maximilian Beier en Jamie Gittens. Marcel Sabitzer, Julian Brandt en Felix Nmecha stonden in de as achter de diepe spits, Serhou Guirassy. Jordi Paulina, voormalig sterspeler van USV Hercules, begon naast Malen op de bank.

In de beginfase in Mainz gebeurde er niet al te veel, al kwam Burkardt wel dicht bij de 1-0 toen hij zijn volley nipt over het doel van Alexander Meyer zag vliegen. Na een klein half uur kwam Dortmund in de problemen. Can won in eerste instantie een duel van Burkardt, waarna de ervaren middenvelder er met gestrekt been in ging bij Lee. Arbiter Florian Badstubner stuurde de middenvelder met rood van het veld.

Uit de daaropvolgende vrije trap liet diezelfde Lee de kans op de 1-0 liggen, door uit een vrije trap in de handen van Meyer te koppen. Even later was het alsnog raak voor de Zuid-Koreaanse aanvaller, die een voorzet vanaf rechts van Anthony Caci via de grond binnenkopte: 1-0.

Lee speelde een absolute hoofdrol in de Mewa Arena, daar hij de bal verloor op een gevaarlijke plek en in een poging zijn fout te herstellen het been van de ontsnapte Guirassy. Badstubner wees gedecideerd naar de stip en zag Guirassy doelman Robin Zentner passeren met een hard schot: 1-1.

Alles wees erop dat 1-1 de ruststand zou worden, maar niets bleek minder waar. Vleugelspeler Danny da Costa, die pas zijn tweede duel van het seizoen speelde, werd in de loop aangespeeld door Lee en plaatste de bal perfect tot bij de eerste paal, waar Burkardt overtuigend raakschoot: 2-1.

Na rust liet Mainz Dortmund kansloos en in de 54ste minuut tilde Mainz de marge naar twee. Voormalig PSV'er Phillipp Mwene zette uitstekend voor en zag Nebel vlak voor de neus van Meyer raakschieten: 3-1. Een prachtig moment voor Nebel, daar het voor het jeugdproduct van Mainz zijn eerste Bundesliga-treffer betekende. In het restant van het duel mocht Dortmund meermaals van geluk spreken dat het bij 3-1 bleef.