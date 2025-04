Emanuel Emegha schudt Ronald Koeman andermaal wakker vanuit Frankrijk

Emanuel Emegha heeft zaterdagavond maar weer eens van zich laten horen. Tegen OGC Nice tekende de centrumspits van Strasbourg voor zijn tiende doelpunt van het kalenderjaar.

Daar had Emegha slechts vijftien wedstrijden in Frankrijk voor nodig. De goal tegen Nice was bovendien zijn dertiende van het Ligue 1-seizoen.

Voor Strasbourg betekende het zo'n vijf minuten na rust de 1-1. In de tegenstoot werd Emegha de diepte ingestuurd, troefde hij zijn tegenstander af en bleef hij oog in oog met de doelman koel.

Drie punten leverde de treffer van de Jong Oranje-international niet op. Snel na de gelijkmaker nam Strasbourg wel de leiding, maar in de vierde minuut van de blessuretijd redde Nice een punt.

Door het gelijkspel houdt nummer vijf Strasbourg een voorsprong van twee punten op Nice, dat precies één plekje lager staat. Pablo Rosario deed als invaller zo’n tien minuten mee bij de uitploeg.

Strasbourg - OGC Nice 2-2

38’ 0-1 Melvin Bard (assist: Jonathan Clauss)

51’ 1-1 Emanuel Emegha (assist: (assist: Jonathan Clauss))

54’ 2-1 Samuel Amo-Ameyaw (assist: Andrey Santos)

90+4’ 2-2 Youssouf Ndayishimiye (assist: Jonathan Clauss)