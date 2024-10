Elvis Manu kopt FC Volendam in slotfase naar overwinning op FC Den Bosch

FC Den Bosch is er niet in geslaagd de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie weer te heroveren. Op bezoek bij FC Volendam ging het met 3-2 onderuit. Ondertussen kwam Vitesse van de laatste plaats af door een punt te pakken op bezoek bij FC Dordrecht. De Arnhemmers dachten lang aan een overwinning, maar incasseerden in de allerlaatste minuut de gelijkmaker: 2-2. Jong FC Utrecht is de nieuwe hekkensluiter na de thuisnederlaag tegen Jong AZ (0-1).

FC Volendam - FC Den Bosch 3-2

Den Bosch kwam razendsnel op voorsprong in Volendam. Na slordig balverlies op het middenveld nam Byron Burgering over. Hij sneed gemakkelijk door de verdediging van de Volendammers en rondde met een subtiel tikje met de buitenkant van zijn voet af: 0-1. Lang kon Den Bosch niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later schoot Brandley Kuwas de bal er aan de andere kant in: 1-1.

Nog voor rust herstelde Den Bosch de voorsprong. Nick de Groot zag een lage voorzet voorbijgaan aan de gehele Volendamse verdediging en kon bij de tweede paal binnenlopen: 1-2. In de tweede helft had Volendam een groot overwicht, wat na een uur spelen leidde tot de 2-2 van Xavier Mbuyamba. Via de kluts pakte Volendam uiteindelijk zelfs nog de overwinning: Elvis Manu werd de matchwinner.

FC Dordrecht - Vitesse 2-2

In Dordrecht probeerde het Vitesse van trainer John van den Brom van de laatste plaats af te komen. Kort na rust zetten de Arnhemmers de eerste stap in de goede richting. Theodisos Macheras kon een voorzet van Milano Jonathans bij de tweede paal binnenkoppen: 0-1. Dordrecht kwam halverwege de tweede helft op gelijke hoogte: Jari Schuurman nam een harde inspeelpass knap mee en rondde van dichtbij af.

Vitesse dacht er met de overwinning vandoor te gaan na een late treffer van Jonathans, maar incasseerde in de allerlaatste minuut nog een tegengoal van Lorenzo Codutti. Zo eindigde het in 2-2 in Dordrecht.

FC Emmen - TOP Oss 2-0

FC Emmen nam halverwege de eerste helft de leiding. Een opportunistische voorzet werd van een meter of tien fraai binnengekopt door Djenahro Nunumete. Halverwege de tweede helft zette Joshua Zimmerman TOP Oss voor een haast onmogelijke opgave door zijn tweede gele kaart te pakken. Emmen liet de overwinning niet meer in gevaar komen en gooide de wedstrijd in het slot via Kelian Nsona: 2-0.

Jong FC Utrecht - Jong AZ 0-1

Jong AZ pakte al vroeg de voorsprong. Elijah Dijkstra opende de score na een fraaie steekbal door de as van Dave Kwakman: 0-1. Jong FC Utrecht kwam vervolgens de hele wedstrijd niet meer tot scoren en moest pijnlijk toezien hoe het afzakte naar de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.