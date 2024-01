Elftal van de Week: Wederom plek voor KKD-speler met bijna 100 Eredivisie-duels

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd speelronde 23 van het seizoen afgewerkt.

Het doel wordt deze week verdedigd door Kevin Gadellaa. De twintigjarige sluitpost van Jong FC Utrecht hield voor de tweede keer in drie wedstrijden de nul en verrichtte tegen Roda JC maar liefst tien reddingen. Daarmee werd Gadellaa de eerste doelman met tien reddingen of meer én een clean sheet in een Keuken Kampioen Divisie-duel sinds Liam Bossin op 7 oktober 2022.

Op het middenveld is er plek voor FC Dordrecht-middenvelder Mathis Suray. Hij was tegen Jong Ajax bij negen doelpogingen betrokken (6 schoten, 3 kansen gecreëerd), het hoogste aantal van alle spelers deze speelronde.

Naast Suray staat Bryan Smeets gepositioneerd in het Elftal van de Week. De middenvelder van MVV Maastricht was voor het eerst sinds 8 september 2018 goed voor zowel een doelpunt als een assist in één Keuken Kampioen Divisie-duel (toen tegen FC Twente). Het is tevens de tweede week op rij dat Smeets een plekje heeft bemachtigd in het Team van de Week.

In de verdediging wordt het linkerblok gevormd door Flor Van den Eynden en Mees Kreekels van Helmond Sport. Zij wonnen met 1-0 van NAC Breda en wisten dus met hun ploeg de nul te houden. Het was de vijfde keer dit seizoen dat het elftal van trainer Bob Peeters geen doelpunten hoefde te incasseren in de competitie.

TOP Oss-spits Arthur Allemeersch is de aanvalsleider van het Eltal van de Week. De Belg maakte maandagavond tegen SC Cambuur zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen. Mede dankzij zijn treffer zegevierde de ploeg uit Oss uiteindelijk met 1-2.

Elftal van de Week: Kevin Gadellaa (Jong FC Utrecht), Boyd Reith (Roda JC), Tyrese Asante (ADO Den Haag), Flor van den Eynden (Helmond Sport), Mees Kreekels (Helmond Sport), Mathis Suray (FC Dordrecht), Bryan Smeets (MVV Maastricht), Jort van der Sande (ADO Den Haag), Thom van Bergen (FC Groningen), Arthur Allemeersch (TOP Oss), Remco Balk (SC Cambuur).

