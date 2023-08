Elftal van de Week: FC Groningen dankzij overtuigende zege hofleverancier

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de eerste speelronde van het nieuwe seizoen afgetrapt. De spelers van FC Groningen maakten daarin de beste indruk, daar zij met drie spelers hofleverancier zijn.

Het doel wordt deze week verdedigd door Mees Bakker. De Graafschap hield aan het competitieduel met ADO Den Haag (0-0) een punt over. Dat had de ploeg van trainer Jan Vreman mede te danken aan de sterke reddingen van de 22-jarige Bakker. FC Groningen behoort dit seizoen tot de grootste titelkandidaten. In de Euroborg kende de Trots van het Noorden een goede seizoenstart door met 4-1 te winnen van Jong Ajax. Het leverde Marco Rente, Tomás Suslov en Romano Postema een uitverkiezing op in het Team van de Week.

Michael Breij was een van de twee spelers (samen met Koen Kostons) die in de eerste speelronde zowel een doelpunt als assist noteerde, waarmee hij met zijn SC Cambuur een punt wist te pakken ondanks een 0-2 achterstand tegen FC Emmen. Tomás Suslov maakte daarnaast zijn eerste competitiedoelpunt sinds 11 september 2022 (toen tegen Cambuur in de Eredivisie), de Slowaak van FC Groningen noteerde de meeste schoten op doel van buiten het strafschopgebied (3) en de één-na-meeste gecreëerde kansen uit standaardsituaties (3) in de 1ste speelronde.

Elftal van de week: Bakker (De Graafschap); Van Aken (Jong AZ), Rente (FC Groningen), Limouri (FC Eindhoven), Hilton (FC Dordrecht); Suslov (FC Groningen), Breij (SC Cambuur), Meerveld (Willem II); van Duiven (Jong PSV), Rasmussen (Jong Ajax), Postema (FC Groningen).