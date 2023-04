El Karouani verlaat NEC en vindt transfervrij weg omhoog in Eredivisie

Maandag, 24 april 2023 om 23:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:38

Souffian El Karouani zal NEC na dit seizoen verlaten om zich transfervrij aan te sluiten bij FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf. De 22-jarige linksback, die drie interlands voor Marokko speelde, werd maandag door het dagblad gezien bij Stadion Galgenwaard en gaat daar spoedig tekenen.

Het contract van El Karouani bij NEC loopt af en de club maakte eerder bekend dat de verbintenis niet zal worden verlengd. De linkervleugelverdediger is bezig aan zijn derde volledige seizoen in de hoofdmacht bij NEC. Hij staat op 109 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 goals en 12 assists liet noteren.

FC Utrecht heeft de afgelopen jaren al vaker spelers met aflopende contracten aangetrokken, onder wie Django Warmerdam, Quinten Timber en Taylor Booth. Op de linksbackpositie was ruimte voor versterkingen. De Domstedelingen verhuren Djevencio van der Kust tot minimaal december aan Houston Dynamo en lieten de gehuurde Arthur Zagre in januari terugkeren naar AS Monaco. Laatstgenoemde wordt nu overigens verhuurd aan Excelsior.

Utrecht dacht voldoende bezetting te hebben met Warmerdam en Ramon Hendriks, die beiden kampen met zware blessures. De afgelopen weken speelde de rechtsbenige Mark van der Maarel aan de linkerkant van de defensie. Ook Nick Viergever, normaliter in het centrum te vinden, kan daar spelen.