El Ahmadi doet Feyenoord opvallende suggestie: ‘Misschien hem huren van PSV’

Karim El Ahmadi denkt dat Feyenoord er goed aan zou doen om Yorbe Vertessen te huren van PSV. Dat zegt de oud-middenvelder bij Voetbalpraat op ESPN. De analist denkt dat de 22-jarige aanvaller van de Eindhovenaren weinig meer aan spelen toekomt als straks iedereen weer fit is in het Philips Stadion. “Dan heb je wel een probleem daar”, aldus El Ahmadi.

Het probleem op de flanken bij Feyenoord wordt uitvoerig besproken in het praatprogramma. Net als vorig seizoen springt er geen enkele buitenspeler met kop en schouder bovenuit in De Kuip en dus voelt Arne Slot zich vaak genoodzaakt om te wisselen en met andere namen op de vleugels te spelen.

Luka Ivanusec kwam deze zomer voor ruim acht miljoen euro over van Dinamo Zagreb en begon goed aan zijn periode in De Kuip, maar maakt na zijn blessure zelden meer indruk. “Hij was bij een paar aanvallen betrokken, waaronder die afgekeurde goal van Santiago Gimenez”, analyseert Kees Kwakman de rol van de Kroaat in het uitduel met Celtic (2-1) in de Champions League.

“Dat was een schitterende pass van Ivanusec. Je ziet af en toe echt wel dat hij kwaliteiten heeft, dat zagen we aan het begin van zijn tijd bij Feyenoord natuurlijk al. Bij Feyenoord – FC Volendam vroegen we Slot ernaar. Toen had hij het over de fysieke gesteldheid van die jongens.”

“Dus over het tempo, over hoe vaak ze dingen kunnen herhalen. Toen Slot werd gevraagd naar waarom Quinten Timber nu zo goed is, begon hij ook meteen over de fitheid”, vervolgt de Volendammer. “Dat is ook het verhaal met Thomas Beelen, Thomas van den Belt en die andere jongens. Die hebben gewoon tijd nodig. De een pakt dat net wat sneller op dan de ander. Mats Wieffer was er na wat blessures na een half jaar al doorheen.”

“Gemiddeld genomen duurt dat wel een seizoen”, reageert Jan Joost van Gangelen. “Dat is ook niet gek, natuurlijk”, gaat Kwakman verder. “Als je van de Keuken Kampioen Divisie komt en je stapt in bij Feyenoord, waar de lat inmiddels zo hoog ligt...” El Ahmadi haakt in. “Het is vooral wat er wordt gevraagd in balverlies. Het druk zetten. Zo’n Ivanusec moet nu heel veel meters maken. Als je dan vermoeid bent en je de intensiteit niet hebt, dan ben je in balbezit ook veel zwakker. Dat zie je wel terug bij hem.”

Vertessen huren van PSV?

“Feyenoord verliest wat jongens in de winter door de toernooien in Afrika en Azië, Yankuba Minteh en Alireza Jahanbakhsh onder anderen”, zegt Kwakman. “Ik proef aan de laatste interviews van Slot dat hij er aan de buitenkant wel iemand bij wil. Maar ook daar zit Feyenoord met het budget. PSV legt vijftien miljoen euro neer voor Noa Lang, maar kan Feyenoord dat ook om die kwaliteiten binnen te halen? Dat weet ik niet.”

“Of je moet Vertessen huren van PSV. Dat zal alleen niet snel gebeuren. Als straks iedereen fit is bij PSV...”, aldus El Ahmadi. “Ik denk dat Peter Bosz Vertessen niet aan Feyenoord gaat verhuren voordat hij zeker weet dat hij kampioen is”, countert Van Gangelen. “Straks als iedereen fit is bij PSV heb je wel een probleem daar”, sluit El Ahmadi af.



