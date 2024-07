De 'dark horse' op het EK? Twee ex-PSV'ers opgenomen in definitieve selectie Zwitserland

De definitieve EK-selectie van Zwitserland is bekend. Bondscoach Murat Yakin begon met een voorselectie van 38 spelers, maar heeft die terug kunnen brengen tot het maximum van 26. Voormalig PSV'ers Ricardo Rodríguez en Yvon Mvogo zijn later deze maand van de partij in Duitsland.

De grootste blikvangers in de selectie zijn Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Yann Sommer (Inter), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Breel Embolo (AS Monaco), Noah Okafor (AC Milan), Manuel Akanji (Manchester City) en Xherdan Shaqiri (Chicago Fire).

Shaqiri maakt zich op voor zijn zevende eindtoernooi met Zwitserland, daar de 32-jarige spelmaker er ook al bij was op de WK's in 2010, 2014, 2018 en 2022 en de EK's in 2016 en 2021. In 2012 slaagde Zwitserland er niet in de eindronde van het EK te halen.

Veldspelers Aurèle Amenda, Ulisses García, Joel Monteiro, Bryan Okoh, Becir Omeragic, Kevin Mbabu, Filip Ugrinic, Albian Hajdari, Uran Bislimi en doelmannen Pascal Loretz en Marvin Keller vielen eerder al af uit de voorselectie. Andi Zeqiri was de laatste die een slechtnieuwsgesprek aan moest gaan met Yakin.

Zwitserland oefent zaterdag nog tegen Oostenrijk, waarna het EK volgt met wedstrijden tegen achtereenvolgens Hongarije, Schotland en gastland Duitsland.

Volledige EK-selectie Zwitserland

Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Yann Sommer (Inter).

Verdedigers: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart), Silvan Widmer (FSV Mainz), Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg).

Middenvelders: Michel Aebischer, Remo Freuler (beiden Bologna), Ardon Jashari (FC Luzern), Fabian Rieder (Stade Rennes), Vincent Sierro (Toulouse), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (AS Monaco).

Aanvallers: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets), Breel Embolo (AS Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan), Renato Steffen (FC Lugano), Rúben Vargas (FC Augsburg), Steven Zuber (AEK Athene).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!