Pijnlijk oordeel: ‘Man United speelt alsof je naar Subbuteo zit te kijken’

Zondag, 1 oktober 2023 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:27

Erik ten Hag is bezig aan een dramatische seizoensstart als manager van Manchester United. Sinds het seizoen 1989/90 kwam het niet voor dat the Mancunians vier van de eerste zeven wedstrijden verloren in de Premier League. Zaterdagmiddag ging de equipe van de in Haaksbergen geboren oefenmeester op eigen veld met 1-0 onderuit tegen Crystal Palace, terwijl midweeks nog met 3-0 werd gewonnen in de strijd om de EFL Cup. Britse media zien de druk op Ten Hag toenemen.

United stelde voor rust zwaar teleur. In de tweede helft herstelde de ploeg van Ten Hag zich enigszins, maar lukte het niet om de gelijkmaker te forceren. Roy Hodgson is daardoor de eerste manager ooit die ongeslagen wist te blijven in vijf opeenvolgende uitwedstrijden op Old Trafford. De 76-jarige coach is met Palace over United heen geklommen en bezet nu de negende plek. United bezet met negen punten uit zeven wedstrijden een teleurstellende tiende plek.

"Net toen Manchester United dacht dat de sombere, wanhopige seizoensstart in de achteruitkijkspiegel verdween, sleepte Crystal Palace Erik ten Hag en zijn spelers terug in de crisis in de krioelende regen op Old Trafford", schrijft de Daily Mail. "We moeten 34 jaar terug om tot eenzelfde dramatische seizoensstart te komen. Tijdens de donkere dagen van 1989 werd een spandoek met 'Ta Ra Fergie' getoond op Stretford End. Palace versloeg die dag ook United."

De Daily Mail stelt dat de situatie van Ten Hag onhoudbaar wordt als zijn spelers geen reactie laten zien in de komende wedstrijden tegen Galatasaray en Brentford. "Het klopt dat Ten Hag sinds het begin van de competitie een waslijst aan geblesseerde spelers heeft en wordt afgeleid door de problemen rond Antony en Jadon Sancho, maar dat is geen excuus voor het feit dat hij ruim 450 miljoen euro heeft uitgegeven aan nieuwe aankopen."

Paul Merson trok bij Sky Sports de vergelijking met een tafelvoetbalspel. "Ik heb het gevoel dat als je naar Manchester United kijkt, het net is alsof je naar Subbuteo kijkt. De scheidsrechter blaast voor het beginsignaal en tijdens de rust bevindt iedereen zich op precies dezelfde positie als toen ze aan de wedstrijd begonnen. Er is totaal geen beweging. Als Manchester City had gewonnen (2-1 verlies bij Wolverhampton, red.) was het pas echt spannend geworden voor Ten Hag."

De BBC rakelt een andere weinig hoopvolle statistiek op voor Ten Hag. "De laatste keer dat Manchester United twee thuiswedstrijden op rij verloor in de Premier League was tegen Liverpool en Manchester City in oktober en november 2021, de laatste twee thuiswedstrijden onder Ole Gunnar Solskjaer. De nederlaag tegen Palace was des te frustrerender voor United, daar recente resultaten erop leken te wijzen dat ze de goede kant op gingen."