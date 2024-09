Eerste vraag aan Brian Priske na sof Feyenoord in Groningen gaat over PSV

Feyenoord ziet koploper PSV langzaamaan uit het zicht verdwijnen. De Rotterdammers waren op bezoek bij FC Groningen op weg naar een 0-2 overwinning, maar na een knotsgekke slotfase moest Feyenoord genoegen nemen met slechts een punt. Brian Priske komt al snel met zijn verhaal vanuit de Euroborg.

''Eerlijk gezegd denk ik niet aan PSV'', verzucht Priske na afloop voor de camera van ESPN. ''Ik ben alleen met Feyenoord bezig, al ben ik niet tevreden over het aantal behaalde punten. Maar het is te snel om naar de ranglijst te kijken.'' Feyenoord verzamelde slechts zes punten uit de eerste vier speelronden. PSV staat op vijftien punten, maar speelde wel een duel meer.

''Er gebeurden ook wat dingen in deze wedstrijd waar ik niet gelukkig mee ben'', vervolgt de Deen in Nederlandse dienst zijn analyse over de sof in Groningen. ''Maar daar zijn verschillende redenen en verklaringen voor aan te dragen.''

''En het is mijn taak, nee eigenlijk onze taak, om verbetering aan te brengen en verder te gaan. Daar hebben we voor de wedstrijd ook over gepraat. Er zijn de nodige spelers recentelijk aan de selectie toegevoegd. En helaas heeft dat proces enige tijd nodig'', wil Priske zijn aanwinsten geen extra druk opleggen.

''En we kampen met enkele blessures. Dat maakt het voor ons ook al een stuk moeilijker. Maar dat is voetbal. Als je een tik krijgt, moet je zorgen dat je zo snel mogelijk weer opstaat. Daar staat Feyenoord ook om bekend. Bij tegenslag laat je dan zien waar je vandaan komt.''

Verslaggever Wouter Bouwman concludeert dat Feyenoord tijd nodig heeft. Tijd die er echter niet is, want de Rotterdammers krijgen donderdag in de poulefase van de Champions League bezoek van Bayer Leverkusen, de regend Duits kampioen.

''Ja, dat klopt. Maar dat wordt weer een fijne uitdaging voor ons'', probeert Priske ondanks de stroeve seizoensstart positief naar de toekomst te kijken. ''Op sommige onderdelen zal dat een andere wedstrijd worden. Maar nu is het vooral zoek om de teleurstelling weg te spoelen, al zal die tijdens de lange busreis nog wel voelbaar zijn.''