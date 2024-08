Anton Gaaei geldt niet als de topkandidaat om de nieuwe rechtsback van TSG Hoffenheim te worden, zo weet Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport dinsdagmiddag te melden. Wel hebben er reeds gesprekken plaatsgevonden over een transfer van de Deen.

Plettenberg schrijft dat Gaaei als 'een serieuze kandidaat' wordt gezien bij Hoffenheim. De nummer zeven van het afgelopen Bundesliga-seizoen wil zich voor het einde van de transferperiode nog met een rechtsachter versterken.

"Er is concrete interesse en de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden", aldus de Duitse journalist. "Hoffenheim bekijkt meerdere opties."

"Gaaei staat hoog op de lijst", verzekert Plettenberg, "maar hij is niet de topfavoriet op dit moment." Of Hoffenheim concreet gaat worden voor de vleugelverdediger van Ajax, is vooralsnog onduidelijk.

Gaaei beschikt in Amsterdam over een contract tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op drie miljoen euro.

Het is nog maar de vraag of Gaaei zelf oren heeft naar een transfer naar de Bundesliga. Onder trainer Francesco Farioli speelt hij op het moment een prominentere rol dan vorig seizoen.

Zo startte de vleugelverdediger in beide Eredivisie-duels van Ajax dit seizoen in de basis. Tegen zowel sc Heerenveen (1-0 winst) als NAC Breda (2-1 verlies) maakte Gaaei de negentig minuten vol.