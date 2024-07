Ten Hag wil man die vorig jaar voor 18 miljoen vertrok uit de Eredivisie

Milos Kerkez heeft zich in de kijker gespeeld bij Manchester United, zo meldt Fabrizio Romano. The Mancunians gaan deze zomer op zoek naar een nieuwe linksback en hebben hun oog daarbij laten vallen op de voormalig AZ'er.

Dat United de zoektocht naar een linkervleugelverdediger heeft ingezet komt niet helemaal als een verrassing. Erik ten Hag moest afgelopen seizoen, mede door blessures, veelvuldig schuiven op die positie.

Luke Shaw, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia kunnen allen als linksback uit de voeten, maar geen van hen bleek een betrouwbare troef. Ten Hag koos daardoor geregeld voor Diogo Dalot, die voor de gelegenheid als linksback werd geposteerd.

Romano weet te melden dat Kerkez een van de kanshebbers is om te worden aangetrokken door United. "Er zijn nog geen gesprekken geweest, maar hij wordt gewaardeerd", zo luidt de conclusie.

Duidelijk is dat het geen gemakkelijke operatie zal worden voor United, daar Bournemouth niet van plan is om de Hongaar zonder slag of stoot te laten gaan. Kerkez heeft een doorlopend contract bij the Cherries. Zijn waarde wordt geschat op 20 miljoen euro.

Voor Kerkez zou een stap naar United er een van wereldformaat zijn. De verdediger maakte vorig jaar zomer voor zo'n 18 miljoen euro de overstap van AZ naar Bournemouth, waar hij dit seizoen een vaste waarde is gebleken.

In dienst van the Cherries kwam Kerkez tot dusver tot 33 wedstrijden in alle competities, waarin hij eenmaal trefzeker was. De Hongaar speelde in 2021 kortstondig bij AC Milan.