Eerste Ajax-banneling gaat club verlaten: huurdeal mét optie tot koop

Torino staat op het punt om Borna Sosa op huurbasis over te nemen van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag op X. De onderhandelingen over de transfer van de 26-jarige Kroaat bevinden zich in de laatste fase, zo klinkt het. Torino gaat Sosa huren met een optie tot koop.

Vorige week werd al bekend dat de linksback goed in de markt lag en belangstelling genoot uit de Serie A en LaLiga. Met het naderende vertrek van Sosa komt er al na één jaar een einde aan het verblijf van de linkspoot in Amsterdam.

De 21-voudig Kroatisch international werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart, maar wist niet te overtuigen. Sosa, die nog tot medio 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, komt niet in de plannen van trainer Francesco Farioli voor.

Sterker nog: de ervaren linkspoot is onlangs teruggezet naar Jong Ajax. Sosa trainde, samen met Silvano Vos, Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal, de afgelopen periode bij het hoogste beloftenelftal van de Amsterdammers in afwachting van een transfer.

Het is niet bekend hoe hoog de optie tot koop in de huurdeal met Torino is. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 7,5 miljoen euro.

In zijn eerste seizoen namens Ajax kwam Sosa tot 25 officiële optredens. De Kroaat wist daarin niet te scoren, maar gaf wel vijf assists in slechts 1.569 minuten. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd razendsnel duidelijk dat Farioli het niet in Sosa ziet zitten.

De EK-ganger sloot later aan bij de selectie van Ajax en deed enkel mee in het gewonnen oefenduel met Al-Wasl (2-1). Sosa werd na 62 minuten vervangen door Ahmetcan Kaplan en kwam vervolgens niet meer in actie namens Ajax.