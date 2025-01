Eén spits van FC Utrecht is het kind van de rekening na komst van Sébastien Haller: 'Voor hem wordt het misschien het lastigst'

De kans is groot dat Sébastien Haller zondagmiddag van de partij is wanneer FC Utrecht het in De Kuip opneemt tegen Feyenoord. Ron Jans vertelt in gesprek met ESPN dat de KNVB ‘de laatste knop nog moet indrukken’ om ervoor te zorgen dat de dertigjarige spits speelgerechtigd is. Haller zal in ieder geval niet in de basis staan. David Min staat in de punt van de aanval, vertelt Jans tegen Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

“Het was al opgegeven en financieel gewoon niet haalbaar”, aldus Jans over de onderhandelingen met Borussia Dortmund, dat Haller in de eerste seizoenshelft op huurbasis stuurde naar CD Leganés. “Ineens was het in één dag tijd rond. Dan vliegt hij hiernaartoe, wordt hij medisch gekeurd en hoop ik dat hij speelgerechtigd is. Dan is het opeens realiteit en dat hadden we niet verwacht.”

“Of hij speelgerechtigd is? De KNVB moet de laatste knop nog indrukken en dan zou hij bij de wedstrijd kunnen zijn. Je haalt spelers niet om ze vanwege de papieren thuis te laten zitten, dus ik wil hem er graag bij hebben.” Haller staat alleen niet in de basis in De Kuip, mocht de administratie op tijd afgerond zijn.

“Qua fitheid gaat het wel goed, alleen hebben we volgende week drie wedstrijden. Hij gaat niet drie keer negentig minuten spelen. Hij is fit, maar heeft de laatste tijd niet zoveel minuten gemaakt. Ik denk dat de laatste twee weken voor hem ook wel lastig waren, dus we moeten hem wel opbouwen. Hij moet heel blijven.”

Met de komst van Haller krijgen de andere spitsen van FC Utrecht er een zware concurrent bij. “We hebben de spitsen verteld, vóórdat het naar buiten kwam, dat er één spits is waarvoor we een uitzondering willen maken om hem er wél bij te halen. Dat was Haller. Dat leek niet door te gaan, maar het lukte uiteindelijk wel.” Jans is vervolgens met de overige spitsen gaan zitten.

“Ik las over Min dat hij verhuurd zou mogen worden. Ik weet niet waar die bron vandaan komt, maar dat is absoluut niet zo. Ik ben écht hartstikke gek op David Min, maar ook op Noah Ohio. Hij moet zich richten op het herstel van zijn enkelbandblessure en zal in februari weer aansluiten.”

Anthony Descotte is het kind van de rekening geworden. Een vertrek van de jonge Belg is bespreekbaar voor Jans. “Voor hem wordt het misschien wel het lastigst. Dat is aan hem.” Descotte wordt gehuurd van Charleroi met een optie tot koop.